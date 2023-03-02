右眼長「針眼」黃偉哲成獨眼龍　為2023台灣國際蘭展忍病痛拼了！

▲台南市長黃偉哲右眼長「針眼」，為宣傳2023台灣國際蘭展，他忍病痛出席宣傳會，並邀全國民眾來台南共享美麗的蘭花饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2日上午出席2023台灣國際蘭展宣傳記者會時，以「獨眼龍」的造型出現，原本以為黃偉哲此一裝扮是戲劇效果，其實係右眼長「針眼」，就醫後醫師敷藥貼上紗布防止感染惡化，並請他多休息，但為宣傳2023台灣國際蘭展，他忍病痛拼了！

據了解，黃偉哲眼睛1日就不舒服，就醫後才知長「針眼」，但他每天市長行程滿滿，3月5日還要前往日本參加東京國際食品展，他強忍病痛出席宣傳記者會。

「2023年台灣國際蘭展」將於3月4日至19日在台南後壁的蘭花生技園區登場，台南市政府2日在展區舉行宣傳記者會，開箱現場5萬株的蘭花造景，更首度亮相「台南400-蘭得有心人」限定蘭花，花瓣上獨特的「Taiwan」字樣與粉紅愛心，成為全場關注焦點。





台南市長黃偉哲偕同行政院農委會農糧署副署長姚志旺、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮及市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿等貴賓，邀請海內外各界人士，把握展期來台南渡個氣候宜人的假期，除了來後壁的蘭展，還可順遊附近的東山、白河及新營景點。





黃偉哲表示，2023台灣國際蘭展是第一次由農委會與台南市政府合辦，非常感謝農委會大力相助，讓今年台灣國際蘭展有更多亮點、更長展期，相信能吸引更多遊客前來。台灣國際蘭展除了看熱鬧，還有很多國際及本地買家來看門道，藉著預展參觀並與蘭農接洽，然後直接下訂單，非常便利。





黃偉哲特別感謝台灣蘭花產銷發展協會、中華民國對外貿易發展協會等單位和政府一起努力，使得蘭花產業規模及產值已經超越疫情之前的規模，對於農民和地方產業經濟的發展，都有很大幫助。





除了蘭展開跑預告，黃偉哲今日在記者會上手捧「台南400-蘭得有心人」，並爲大家介紹表示，「台南400-蘭得有心人」由世茂農業生技透過奈米噴染技術，為蘭花染上美麗圖案，不僅配合3月14日的白色情人節，也是為了2024台南400所推出的限定色系，除了於蘭展期間預購販售外，目前透過蘭協的協助，也會在日本同步推出，讓世界看見台南在農業與蘭花生技上的實力。





農業局表示，「2023年台灣國際蘭展」規劃主題館、競賽館、花育館、商務館、市集館、主題大道、蘭花公園、萬代湖等展區，主題館以「蘭花魔鏡-看見新起點」為策展主題，透過魔鏡的神奇力量，窺探蘭花的前世今生，從一隻千萬年前的蜜蜂化石開始，串聯恐龍、蘭花、達爾文之間的交錯關係，帶領大家一同穿梭時空，探索蘭花起源。蘭展中設計了高達12米、長度19米的蘭展吉祥物Orchid獸（Orchidsaur）及Orchid獸好朋友「蛇頸龍」，還有適合親子同遊的互動展區。



競賽館則集結了從幾千株蘭花中評選出的大獎花，為蘭界的一大殊榮，每年都會吸引許多民眾駐足欣賞拍照。此外，館內還有蘭花畢卡索、數位互動球池、數位票選等體驗互動。





花育館則以歐風小鎮為設計基調，打造蘭花圖書館、咖啡輕食區、居家花藝館、DIY教室、學生畫作展示等區域，由十幾位知名的花藝師親自操刀，規劃33堂DIY課程、12堂花藝表演、13堂職人講座等互動課程，提供民眾靜態欣賞與動態互動的多樣選擇。



商務館共邀集30家國內外業者，提供國內外買主進行專業商務洽談，每年創造百億元蘭花訂單。市集館由55家國內外業者組成，有繽紛多樣的產品供民眾選購，讓前來觀展的民眾不僅能欣賞美麗的蘭花，還能將心儀的蘭花帶回家，美化居家環境，讓蘭花跳脫展覽的框架，走入民眾的日常生活。





主題大道由26個別具心裁的設計景觀打造而成，全都出自各大專院校學生的巧手，除了供民眾拍照打卡之外，此區景觀也會由專業的評審團隊進行評選。



台南市政府表示，走過19個年頭的「台灣國際蘭展」，是世界三大蘭展之一，每年湧進幾十萬人觀展，也創造亮眼的外銷成績，期待2023蘭展更上一層樓，更歡迎大家來台南共享美麗的蘭花饗宴。活動詳情請至「2023台灣國際蘭展」官網 https:tios.tw// 查詢。