挺台加入「國際民航組織」！　美眾院外委會通過3法案





▲美國國會這2天接連通過多部挺台相關法案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美國眾院外委會昨天一口氣通過8部挺台抗中法案，今天再加3部，授權禁TikTok、成立抗中國惡意影響力基金及制裁涉入中國偵察氣球計畫人士。其中一部法案納入修正案，支持台灣參與ICAO。

眾院外委會2月28日舉行118屆國會首場工作會議，排定審議11部挺台抗中法案，其中8部兩黨較具共識的法案獲通過，包括要求美國國務卿定期檢視對台交往準則的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）。

外委會今天上午再次召開會議，續審「嚇阻美國科技敵國法案」（Deterring America’s Technological Adversaries Act）、「對抗中國惡意影響力基金授權法案」（Countering the PRC Malign Influence Fund Authorization Act）及「捍衛領空主權法案」（Upholding Sovereignty of Airspace Act）等3部剩餘法案。

民主黨人對前兩部法案頗有異議，尤其是授權總統全面禁止中國短影音平台TikTok、其母公司字節跳動（ByteDance）的「嚇阻美國科技敵國法案」，認為當中二級制裁範圍過於廣泛，恐波及未造成國安隱憂的企業。

前美國總統川普任內曾試圖禁用TikTok，但屢遭法院阻擋，理由是禁令違反「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）限制。

IEEPA授權總統調整商業政策的權力，以應對威脅美國的國家緊急狀態，但其中一項條文禁止美國政府限制訊息自由傳播，包括電子資訊。「嚇阻美國科技敵國法案」欲將敏感個資排除在此範疇外，讓總統拜登（Joe Biden）得以對TikTok祭出禁令。

除TikTok外，若任何外國法人或自然人被認定協助中國從事監控、言論審查、情蒐、干預美國或台灣等民主盟友選舉，抑或是試圖影響美國政策，總統也能予以制裁。

值得注意的是，在知情情況下提供上述主體財務、材料或技術協助，或被其所控制或所有的法人或自然人，也可能連帶被制裁。

民主黨人提出多項修正案，欲限縮制裁範圍。但由共和黨主導的外委會今天利用多數優勢，將其一一擋下，再順利以24票贊成、16票反對的票數把法案送出委員會。

針對「對抗中國惡意影響力基金授權法案」，法案授權於2023至2027年間，每年撥款3億2500萬美元（約新台幣99億9537萬元）作為「對抗中國惡意影響力基金」。

眾院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）試圖將金額上修至4億美元，但由於金額超出撥款委員會允許的門檻，修正案未獲通過。法案按原版本送出外委會。

至於今天也獲通過的「捍衛領空主權法案」，法案依全名起首字母簡稱為「美國法案」（USA Act），授權美國總統對「直接管理及監督中國全球偵察氣球計畫」的中方人士祭出制裁，可動用措施包括凍結在美資產、不予核發簽證、不准入境、註銷現行簽證等。

共和黨籍的眾院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）提出修正案，支持台灣參與國際民航組織（ICAO）會議與活動。

法案提案人米克斯雖主張「美國法案」與台灣不相關，予以反對，但修正案今天仍獲多數共和黨人支持，以25票贊成、15票反對的票數獲採納。

外委會今天通過的法案，接下來將送交眾議院院會審議，獲眾、參兩院通過後才能遞交總統簽署後生效。