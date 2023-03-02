拜登政府2022年貿易報告　台美貿易倡議正式啟動

▲台美去年6月啟動貿易倡議，美方希望盡快推動。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國貿易代表署今天公布2023年貿易政策議程與2022年度報告，說明過去2年貿易政策成果，其中包括去年6月啟動的台美21世紀貿易倡議。美方期盼盡快達成進展，進一步深化雙邊貿易與投資關係。

美國貿易代表署（USTR）今天公布向國會遞交美國總統拜登（Joe Biden）2023年貿易政策議程與2022年年度報告，詳述過去2年貿易代表署為推進拜登貿易政策所做的努力，以及2023年優先事項。

報告詳列的2022年政策推動除了與歐盟和肯亞的貿易合作夥伴啟動、印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）、美洲經濟繁榮夥伴關係、美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）外，也將去年6月1日啟動的台美21世紀貿易倡議列為重要項目。

USTR資深官員在背景說明中提到台美經貿關係時表示，美台貿易關係持續加深，推動貿易與促進創新，致力於履行高標準承諾。美國與台灣進行極佳的對話，涵蓋從貿易便捷化、監管實踐到國內規章服務、反貪腐等議題，期望能取得進展。

報告提到台灣時表示，美國與台灣有著長期且活躍的貿易關係。台灣是充滿活力的民主體，也是區域的重要貿易夥伴。去年6月，美台啟動美台21世紀貿易倡議，雙方就11個貿易領域高標準與具有經濟意義成果達成一致。

報告指出，美台雙方一直在制定具雄心的協商時間表，以盡快取得進展，包括最近一次在今年1月的會談。美方高度重視與台灣的合作，以進一步深化與加強雙邊貿易與投資關係。

除了台美貿易倡議外，報告也提到台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。去年美台持續就主要貿易議題接觸並解決問題，包括美國牛豬市場准入壁壘，以及美國在醫療器材、版權立法、數位盜版、勞工權利與監管透明度等議題召開多次工作小組會議，包括新的勞工工作小組會議，重點討論以勞工為中心的貿易政策與合作打擊全球供應鏈中的強迫勞動等。