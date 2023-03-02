加籍YTR「看不爽台灣12件事」　這3點爆台人共鳴：無法適應

▲加拿大籍YTR拍片揭露看不爽台灣的事 。（圖／翻攝自YouTube／Prozzie）

網搜小組／鄺郁庭報導

加拿大籍YouTuber「Prozzie」日前為了永久居留證到移民署面試，特地發片「終於要變成正港台灣人了」感謝粉絲。近日他則分享「12件外國人看不爽台灣的事情」，包括混亂街景、老舊屋況、行人地獄、低薪高房價等等，讓台灣網友也超有感，「雖然我愛台灣，但是我希望台灣能改善這些缺點！」

Prozzie認為，台灣有很多自然美景，但一進到城市，就發現城市街景充滿老態、疲倦不堪，建築物感覺隨時都會倒塌；另外，很多社區的房子也因為加裝鐵窗、屋齡老舊，讓他覺得醜到不行；還有一點很納悶的是，以他住的大樓來說，屋齡差不多15年而已，室內裝潢卻超老氣。

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Prozzie話鋒一轉，提到台灣很多「不必要的噪音」，尤其是改管機車，害他每晚都被吵醒。接著，Prozzie聊完KTV文化和夜生活後，開始檢討「人行道」，生活在台中的他，經常遇到人行道被佔用的狀況，「台灣被稱為『行人地獄』是有原因的。」

Prozzie還指出，台灣的物價雖然比大多西方國家便宜，但僅限搭大眾交通工具或吃吃喝喝，若是房價、汽車就很貴，而且薪資沒有漲，讓他懷疑台灣年輕人怎麼負擔得起這樣的物價，「我想這也是為什麼台灣旅遊業遲遲發展不起來的原因之一」、「東南亞國家比台灣便宜太多了。」最後，他再次提到台灣交通設置真的很差，像是等100秒的紅燈、號誌不同步等等。

影片吸引許多台灣網友有感留言，「完美的呈現台灣的真實情況，來台灣旅遊前，強烈推薦必須先觀看的影片。」「身為台灣人完全無法辯駁，只能承認，雖然刺耳但我們需要這種聲音。」「你講的我都認同，因為我到現在都無法適應……什麼都好貴、就薪水不漲，還有環境很吵真的很痛苦。最痛苦的還是交通……交通真的很爛，每天都要小心走路。」「要多多指教與批評……台灣才能大幅成長進步。」