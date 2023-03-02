羅森伯格出任新AIT主席　駐美代表處歡迎：持續強化夥伴關係

▲白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）接任AIT主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

現任美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）預計於3月退休，由羅森伯格（Laura Rosenberger）接任新主席。駐美代表處2日表示，感謝莫健主席任內對台美關係的貢獻，也對羅森柏格將接任AIT主席表示歡迎。

駐美代表處表示，莫健主席自2016年上任以來，致力於拓展及深化台美在安全、經濟、貿易與教育等各領域的交流與合作，感謝莫健主席在任內對台美關係的鼎力支持。

駐美代表處指出，羅森柏格是自白宮國安會中國及台灣事務主任轉任新職。羅森柏格在布林肯（Antony Blinken）擔任副國務卿時期為其幕僚長，曾歷任多項重要職務，嫻熟印太事務以及台美中相關議題，並與駐美代表處就各項台美要案保持密切良好的聯繫，期盼與羅森柏格持續密切合作，在既有堅實基礎上，持續強化台美夥伴關係。

此外，外交部發言人劉永健今天上午於例行記者會答覆媒體提問說，外交部對於莫健主席在任內對台美關係的促進與強化，是高度的感謝，對新主席的就任也表示歡迎。

根據外媒《路透》報導，羅森伯格接任新AIT主席之前，曾在白宮國安會（National Security Council）負責中國與台灣事務，這也代表羅森伯格將成為近20年來，首位曾在美國政治核心華盛頓特區工作的AIT主席。