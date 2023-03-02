巴西鬆綁防疫規定　機場限制區與飛機內免戴口罩

▲巴西宣布鬆綁機場與機艙內的口罩佩戴規定。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者任庭儀／編譯

巴西衛生監督局（Anvisa）1日宣布，取消巴西機場及飛機內強制佩戴口罩的規定，今後在機場限制區域和機艙內都可以不戴口罩。但世界衛生組織（WHO）則建議民眾繼續佩戴口罩，防止病毒入侵。

巴西衛生監督局5位理事日前就口罩禁令進行投票，並一致通過廢除機場與航班強制使用口罩的要求，政策在發布後立即生效。

衛生監督局補充，排隊下飛機、消毒機艙、宣導疫苗接種等措施將繼續維持。如果出現COVID-19疑似病例，航空公司應立即為乘客提供口罩。

雖然5位理事一致認同廢除禁令，局長托雷斯（Antonio Barra Torres）在會議中將口罩與安全帶做比較，再次強調佩戴口罩的重要性。

托雷斯指出，安全帶僅對佩戴者有益，不繫安全帶通常不會給他人帶來風險。但戴口罩涉及第三方的預防，既保護自己也保護他人。

雖然衛生監督局鬆綁機場和機艙內口罩佩戴規定，醫生和科學家仍強調，佩戴口罩有助於抑制疾病傳播。WHO建議民眾在「人多、封閉或通風不良的空間」繼續佩戴口罩，防止病毒傳播。專家重申，戴口罩不會阻礙呼吸也沒有健康風險。