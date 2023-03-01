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仙氣女脫罩「憂現原形」變憔悴！容貌焦慮增多　專業醫給建議

▲香港,疫情,街景,口罩,新冠。（圖／CFP）

▲口罩禁令解除，近期出現有「容貌焦慮」。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

口罩禁令解除，許多人擔心自己「原形畢露」而產生了「容貌焦慮」，整形名醫邱浚彥建議，個人魅力主要來自於自信，切記不要因為焦慮而盲目整型，只是因為口罩戴了三年，很多人忽略了保養，臉部會出現不少狀況，民眾只要針對臉部細微的瑕疵進行微調，就能提升整體美感，擺脫容貌焦慮、變得更有自信。

室內戴口罩規定正式鬆綁，但是戴口罩的生活已經過了三年，口罩儼然變成一種日常配件，即便之前戶外已鬆綁，多數民眾仍選擇戴上口罩，不僅是為了防止病毒傳播，很多人覺得戴著口罩「顏值」會提升，也因此「口罩帥哥」、「口罩美女」在疫情期間逐漸出現，然而這樣的形容可能造成人們的自卑與不自信，口罩能帶給我們安全感的同時卻有可能導致「容貌焦慮」的症狀產生。

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邱浚彥強調，容貌焦慮還有一個原因是因為在口罩的「掩飾」之下，許多民眾忽略了原本就應該注意的臉部日常保養。例如有些人因為長期戴口罩就懶得塗保養品，造成紋路暴增，或是口罩痘反覆發作卻置之不理。

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥以專業角度來談孫生的隆鼻經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖攝）

最近就有名網友Ariel在網路上分享自己的困擾，自己因為在短時間內一下瘦太多，加上熬夜造成雙頰凹陷，導致大小臉變得更明顯，看上去給人一種苦命感，造成她一直很沒自信，面臨口罩禁令解除，更讓她恐慌，因為以前只須要露出水汪汪的大眼睛就可以仙氣滿滿，現在脫下口罩之後，她擔心大家每天都會問她「為什麼看起來這麼憔悴？」

法喬醫美診所院長邱浚彥表示，曾經有文獻指出，一張臉好不好看的關鍵，很大一部份取決於嘴巴附近的形狀和比例，也就是說一般對「美」的標準來自於五官的和諧程度以及臉部的對稱性。所以只要針對臉部細微的瑕疵進行微調，就能提升整體美感，擺脫容貌焦慮、變得更有自信。

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