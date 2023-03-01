大陸爆「甲流疫情」！多地學生發燒停課　 疾控專家：今年特殊

▲大陸爆發甲型流感。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠疫情尚未離開，大陸又遇上甲型流感（H1N1）及諾如病毒（諾羅）大爆發。多地幼兒園、學校因集體感染而停課，「甲流」衝上網路熱搜，部分藥物也因搶購而斷供。對此，北京市疾控中心傳染病地方病控制所所長張代濤認為，造成這種情況是因為「今年情況較為特殊」。

綜合陸媒報導，2月2 8日下午，浙江省疾控中心發文稱，「近期我省多地出現學校流感暴發疫情，哨點醫院流感監測結果也顯示我省流感流行強度呈現上升態勢，以甲型H1N1流感為主。」

浙江省疾控中心表示，由於甲型H1N1流感近4年未在浙江省流行，疫苗接種率低，人群普遍易感。而隨著新冠防控措施的調整，人群流動性和聚集性活動增加，為病毒傳播提供了更便利條件。同時，冬春之交仍為流感流行季節，人群密集場所發生聚集性疫情風險持續存在。

2月27日，北京市疾控中心通報稱，目前北京市季節性流感疫情活動強度呈現明顯上升趨勢，其中甲型流感病毒佔絕對優勢，佔比99%。

北京市疾控中心傳染病地方病控制所所長張代濤表示，北京市季節性流感疫情活動強度呈現明顯上升趨勢，上周流感樣病例數量較2019年同期水平上升78%。但目前的流行強度要低於2018-2019年流行季在12月份的流感高峰水平，未來流感流行趨勢仍需進一步觀察。

張代濤表示，流感的流行有自己的特點，一般會在當年的12月份出現流行高峰後下降，但在來年的春天疫情收尾前通常會再次出現小的波動。

張代濤認為，今年情況較為特殊。既往3年流感流行強度較低，人群感染率低的同時，人群的免疫水平也較低。伴隨著大中小學生開學，人群流動性增加，聚集活動頻繁，流感疫情活動強度出現了明顯的上升。