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「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

▲北一女畢旅今如期出發。（圖／北一女家長提供）

▲北一女畢旅今天如期出發。（圖／北一女家長提供）

記者楊惠琪／台北報導

一名北一女學生日前在網路上抱怨，報名學校3天2夜南部畢業旅行，但行程規劃潦草，付費景點待的時間短，卻要打2小時免費沙灘躲避球，批評不值6450元，連日在網路掀起「6450之亂」。北一女800多名參加畢旅學生，今（1日）如期出發，校方表示，只有零星一、二名學生取消報名；還有學生說：「旅伴對了，公園玩一天也開心」。

北一女秘書吳銘祥表示，連日外界關注北一女畢旅，並不影響學生出遊興致，今天只有少數學生因為參加全中運、HBL高中籃球聯賽、台北市管弦樂合唱團比賽、科展等，無法參與畢旅，還有學生因為臨時生病取消行程，真正因為行程安排關係而取消，初步掌握只有一、二名學生。

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吳銘祥說，往年畢旅都會規劃二到三條路線，今年整合一條南部路線，因為報名人數眾多，旅行社行程安排一直再微調，才會導致行程比較晚出來，但尊重學生意見表達，事後也微調學生在樂園的時間、縮短沙灘躲避球的時間。他強調所有學生都開心出遊，新聞事件影響不大。

▲北一女畢旅今如期出發。（圖／北一女家長提供）

▲北一女畢旅話題連日延燒，今天如期出發。（圖／北一女家長提供）

吳銘祥還說，校內有三名高二田徑隊選手，因為今天早上要參加全中運無法一起出發，上午參加完比賽後，由校長陳智源親自陪同搭乘高鐵，到南部與畢旅學生會合，大家都不想錯過難得的畢旅機會。

北一女高二學生家長鄭嘉蕙說，上周拿到畢旅資料時，就和孩子討論過，在旅費部分，抓了一下飯店和遊覽車，分攤下來，費用合理，至於每個點要停留多久，孩子說「旅伴對了，去公園玩一天也很開心」，畢竟這屆高三生去年還因為疫情關係，畢旅被迫取消，根本無法成行，這次能跟同學出遊，絕大多數學生都很珍惜。

▲北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女畢旅在網路上掀起6450之亂，相關討論不斷。（圖／記者楊惠琪攝）

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