北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北一女學生質疑「畢旅不值6450元」一事，在網上掀起軒然大波，就有高中英文老師分享過往經驗，直言畢旅就是夢魘，也是他在校教書最恐懼的事，不過他話鋒一轉，表示儘管不喜歡，仍會秉持著專業和熱忱，善盡導師的職責。

高中英文老師戴逸群在臉書提到，看到北一女學生公布畢旅的絕望行程，還能拒絕參加，其實有點羨慕；然而，身為老師的他不得不去，「參加學生畢旅是我在學校教書最恐懼的一件事，讓我用老師的角度來跟大家說明，為什麼我壓根一點都不想去畢業旅行。」

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首先是行程安排部分，戴逸群直呼，「北部學校往往要衝到台灣最南端的墾丁，南部學校偏偏就要衝去陰雨綿綿的九份，就好像沒去到世界的盡頭不算畢業旅行一樣；再來說說一三六九樂園，不管哪一個，年紀大的老師我，唯一敢玩的遊樂設施只剩旋轉木馬，但我又不是網美，一個中年大叔坐在旋轉木馬上比Yeah自拍，這畫面能看嗎？」

▲北一女畢旅費在網路掀起討論。（圖／記者楊惠琪攝）

至於經費部分，由於法規限制，學校辦理校外教學活動租用的車輛，車齡必須在5年以下，所以租一天遊覽車的費用，就高達1萬-1萬2；此外，住宿也會選擇4、5星級飯店供學生入住，一晚房錢可能就要5、6000元，他接著表示，「樂園門票疫情後也有所調整，還有一些你看不到的成本，像是畢旅會有保姆車跟車，應付突發的意外狀況，各班也會配置一名領隊人員，維護學生們的安全，同時還會有護理人員隨行等，這些無形中增加了畢旅的成本。」

戴逸群苦笑回憶道，有一年帶著某校學生畢旅，途中經過伊達邵碼頭老街，幾位學生在那買了小米酒和高粱，當晚直接在房間開趴，怎料其中一位同學不勝酒力，吐了整床，「那嘔吐味不誇張，連在停車場外的我都能聞到，只見學務主任臉色鐵青，為了讓行程可以繼續下去，拿出信用卡墊付清潔費用和當晚的房費，印象中好像要上萬元，後續學生有沒有還錢就不可考了。」

他也坦言，「其實老師們畢旅的費用仍要繳交的，這筆錢並不是從學生繳得旅費支出，而是學校會編列經費，也可能是家長會贊助，讓老師們和學生一起出遊，為高中這三年的美好回憶劃下句點。然而，說句實話，我仍寧願留在學校，扮演好我老師的工作，而非免費出遊，擔任各位高中生的保姆，肩負如此重大的責任。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，戴逸群強調，「本人熱愛自己的教學工作，雖不喜歡帶學生參加畢旅，但秉持著教師的專業和熱忱，我仍然會扮演好校外教學中導師的職責，在各大景點絕對會敞開笑容與同學合照，並擔任學生無償的攝影師，記錄學生這趟旅程的生活點滴。」

對此，許多老師心有戚戚焉，紛紛湧入留言「老師很勇敢的說出我們導師的心聲」、「跟學生去的畢旅，看似輕鬆愜意（不用教課，還可四處逛），但個人覺得有像被囚禁3天2夜，尤其是在遊覽車上忍受大多五音不全的歡唱時光」、「想起某一年帶學生出遊，剛巡房結束就聽到火災警報器響起；又想起帶學生到小琉球，忍不住暈船，把早餐全捐給大海。每一趟出門都只求全員平安，壓力山大啊」、「我的心聲+1」。