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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去年5月就發現積水！新竹球場4千萬排水工程慘被刪　高虹安要查

▲新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

▲高虹安今日針對棒球場問題召開記者會。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有媒體報導，新竹棒球場排水、土壤規格遲遲無法達標，不只土壤級配厚度少2/3，還有原編列4千萬元排水工程全被刪光。市長高虹安今早召開記者會坦承，經查閱球場預算書與統包需求書裡面，的確有排水項目，但在估驗計價明細總表裡卻沒找著，究竟是廠商做了排水卻漏列，還是根本預算被刪除挪用，還要調查釐清。

斥資12億的新竹棒球場從去年7月風光啟用、黯然閉場，至今問題一樁接著一樁。今日有周刊報導，棒球場除了土壤級配厚度有問題外，原編列4000萬元排水工程也遭刪除，疑似未落實施作。

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

▲▼高虹安指出，新竹棒球場排水問題早在去年5月就出現、遲遲無法解決，但前市府仍然進行點交。

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

高虹安在記者會上出示公文表示，新竹棒球場從去年5月至今年2月間四次檢測，排水問題一直都沒有解決，包含
去年5月4日台灣體育運動大學檢測，二壘紅土區、左外野草皮區、中間也草皮區排水未符合規定。
同年12月1日台灣體大進行第二次檢測，發現區域I洩水狀況30分鐘後，仍有部分積水。
同年12月14日MLB場務專家Murray Cook/悍創運動行銷公司進行第三次檢測，發現草皮區、紅土區積水。
今年2月22日新竹市立棒球場工程體檢會在未下雨日體檢現勘排水情況，發現右外野區積水。

也就是說，早在棒球場開幕前、去年5月第一次檢測時，棒球場排水問題就一直存在且未解決，但直到今年2月21日，由新市府召開的品管會議上，統包商才終於坦承 「草皮舖設時，現場管理疏失，未妥適掌控黏土含量比率(%)黏土含量過高 ，導致排水不良。」但在前市府管理期間，卻信誓旦旦對外表示新竹棒球場缺失已優化改善完成。

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

▲▼今年2月21日由新市府召開的品管會議上，統包商才終於坦承 「草皮舖設時，現場管理疏失，未妥適掌控黏土含量比率(%)黏土含量過高 ，導致排水不良。」

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

高虹安指出，前市府不只多次對外宣稱改善完成，甚至還挪用270萬都更基金為新竹棒球場在媒體下廣告作宣傳，因而遭到審計部發文要求調查，她說，涉及棒球場案行政疏失人員高達十多位，若調查完有初步結果，市府這邊也會立刻回函。

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

▲▼高虹安說，前市府曾宣稱棒球場152項瑕疵只剩4項未改善，但事實上152項瑕疵中並未列出棒球場排水積水與土壤問題。▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

此外，前市府曾宣稱棒球場152項瑕疵只剩4項未改善，但事實上152項瑕疵中並未列出棒球場排水積水與土壤問題。因此，2月21日她找來球場統包商巨佳營造及監造工程專案管理廠商艾亦康工程顧問代表，就改善球場重啟方向達成共識，目前進度是廠商願意在不追加預算前提下，依契約全面改善球場並提升至「WBC最高規格」。

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

▲▼高虹安出示審計部來文，指要求調查為何前市府動用270萬都更基金為新竹球場作宣傳。

▲新竹棒球場4千萬排水經費 。（圖／新竹市府提供）

至於《鏡週刊》報導，新竹棒球場2017年8月教育部核准計畫書原列有排水相關費用4090餘萬元，分別包含球場回填覆土工程106萬餘元、球場排水級配工程707萬餘元、球場排水板及排水管3277萬餘元，在2019年市府與與巨佳營造簽訂的統包工程契約也列出排水相關工程複價，但金額卻減為3289萬餘元，不過最後2020年5月巨佳營造提出的工程預算書及工程估驗表中，排水工程項目卻遭刪除。

以及政風單位查出，前市府2018年發包球場時，合約規範土壤級配厚度為50公分，分層鋪30公分厚砂、5公分小礫及15公分大礫，但得標的巨佳營造2020年間提出的土壤級配設計圖說，卻將紅磚粉及植草區剖面示意圖改為10公分厚砂及5公分厚清碎石，與統包需求書規範不符，而新竹棒球場卻仍於去年7月完工啟用。

高虹安說，確實經查閱球場預算書與統包需求書裡面都有排水項目，但在估驗計價明細總表裡卻沒找到，究竟廠商是做了排水工程卻漏列表，還是排水預算遭刪除挪用，都仍在調查釐清中。

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

▲▼棒球場積水問題遲遲未解。

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

▲新竹棒球場4千萬排水工程遭刪。（圖／新竹市府提供）

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