高虹安：與龍來公司暫停租約　竹市府恐面臨賠償





▲新竹市府恐需面臨龍來公司求償。（資料圖／新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導



新竹市長高虹安上任以來積極調查新竹棒球場案，除了針對一系列缺失進行改善外，行政方面還有清查工程款項，究竟是遭刪除還是挪用、審計部要求咎責行政人員疏失，以及棘手的龍來公司求償問題。

▲▼龍來公司去年8月即要求解約過，今年2月，統包商才同意現任市府，在不追加預算的前提下，優化提升至符合WBC等級場地。（圖／新竹市府提供，下同）





高虹安表示，從去年8月起，龍來公司就向前市府要求停止營運或補償，但前市府並未對此有任何積極及正面的回應，直到她上任後與教育處積極和龍來公司協商討論，雙方才終於達成不解約共識。

高虹安澄清，目前雙方是「暫停租約」非「解約」，只要球場改善龍來公司仍會續租，但就去年點交後7月22至今年1月底無法營運的虧損，龍來公司的確表明希望得到補償。

▲▼廠商提出幾種改善方案，目前市府傾向第2種方案。

她也說明目前棒球場改善進度作說明，今年2月21日她找來球場統包商巨佳營造及監造工程專案管理廠商艾亦康工程顧問代表，就改善球場重啟方向達成共識，願意在不追加預算前提下，依契約全面改善球場並提升至「WBC最高規格」。

高虹安說，上任2個月間就新竹棒球場問題市府近期工作包含：持續配合檢調、審計、監察等相關單位調查；充分揭露新竹棒球場相關缺失及改善進度；後續排水改善工程及土壤級配檢測工作。

其中「排水改善」以及「土壤級配檢測」也是外界對於棒球場挖不挖有關。統包廠商初步建議 以帶狀抽樣 + 密集切導溝 = 均為帶狀挖掘，雙軌併進。而WBC合作之台灣場務廠商也表示，在台灣WBC賽事結束後，台中洲際棒球場排水工程改善診療團隊可望於 3/15前，開始進駐新竹棒球場，提供改善診療服務。

高虹安說，新竹棒球場最嚴重的積水、級配充滿疑慮，現任市府團隊對於棒球場的作法是發現問題、面對問題、解決問題，但若依前市府報告，新竹棒球場會只會呈現出「工程進度已達 : 98.625 %，統包商估驗進度已達 : 88.345 %」的報告結果。

▲▼方案2的取樣及回填方式。

▼針對新竹棒球場，市府接下來將進行措施。

