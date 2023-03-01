綠批高虹安作秀！　指4千萬排水工程款爭議...問「他」最清楚

▲新竹市議員劉康彥（左）與楊玲宜（右）召開記者會質疑高虹安作秀。（圖／翻攝劉康彥臉書）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今日針對「新竹棒球場」4千萬排水工程款疑慮召開記者會說明，證實媒體報導「4千萬款項遭刪除」屬實，對此，新竹市民進黨團隨後也發出聲明稿表示，有關棒球場排水工程款項「高虹安不必作秀」，若有疑慮，可問專業的工務處長曾嘉文。

市議員劉康彥指出，市府2017年向教育部體育署爭取新建球場的預算，屬經費概算，後續不論是基本設計和細部設計，均有提報體育署，且排水工程分散在各個工項，不可能被刻意刪除。

劉康彥說，排水工程在實作上往往分屬各個項目，如地下室上方的高腳落水頭、外野盲管，或是場地碎石鋪設等各項工程，市府估驗官也會按施作進度核實驗收。並點名「現任工務處長曾嘉文」，過去就多次擔任棒球場估驗官，對於細節理應清楚掌握，可直接向高虹安還原。

市議員楊玲宜表示，對於棒球場工程施作項目，包括排水系統，是否如高虹安所言漏列或如媒體所稱被刪除、紅土比例是否核實，時任估驗人員且擁有工程專業背景的曾嘉文處長最為明白。

她說，高虹安稱棒球場案有數十人涉及行政疏失，但許多公務同仁仍在市府服務，因此她要求市府勿枉勿縱，及早還原事實真相，避免媒體片面資訊影響同仁士氣。