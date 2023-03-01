新竹棒球場咎責...逾10人有疏失　高虹安點名內政部次長吳堂安

▲高虹安上午召開記者會說明棒球場進展。 （圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今早召開記者會，針對棒球場進度報告，其中坦承發現新竹棒球場原編列4千萬元排水工程全被刪光，以及審計部、政風單位要求進行清查報告。她證實，已有10幾位行政人員涉及疏失，「目前最高層級是現任的內政部次長吳堂安」，但案情持續追加，一旦報告出來，會立刻交由檢調單位。



針對高虹安的說法，《ETtoday新聞雲》尚未取吳堂安回應。

記者會上高虹安出示工程估驗表中證實， 2017年8月教育部核准計畫書原列有排水相關費用4090餘萬元，分別為球場回填覆土工程106萬餘元、球場排水級配工程707萬餘元、球場排水板及排水管3277萬餘元，2019年市府與與巨佳營造簽訂的統包工程契約內，排水相關工程複價金額減為3289萬餘元，直到2020年5月，巨佳營造提出的工程預算書及工程估驗表中，排水工程項目卻遭刪除。

會上她提到，明明去年5月棒球場排水就發現問題，卻仍點交並交給龍來公司，甚至還進行比賽，總共4次的排水檢測都不通過，前市府卻可以公然宣稱「缺失已改善優化完成」，甚至動用270萬都更基金為新竹棒球場進行大內宣，而早在去年8月間，審計部就已來函要求前市府進行咎責。

▲棒球場從去年5月就發現積水問題，期間不只為解決竟還完成點交交由龍來開幕、比賽。



高虹安說，她接手後調查，棒球場案情不斷擴大，一開始是紅土區碎石、統包需求書與規格不符，有縮水或放水疑慮，後續還發現其他缺失。

她表示，上任後已要求政風處積極進行調查，甚至審計室已經多次來函，口氣越來越重「為何還沒完成咎責」。

外界一直很希望了解行政疏失規模多大、哪些人涉及要懲處，高虹安說，目前行政調查還沒全部完成，案情不斷持續擴大，目前了解的最高層級是時任市府工務處長的內政部次長吳堂安。

高虹安表示，調查告一段落後會將沒爭議的部分盡早送交審計室，但有些公務員有行政明顯疏失，因範圍規模很大，且涉及人員與期間多且長，市府會努力盡快來釐清、咎責疏失。

▲高虹安說，審計部多次來文要求報告，目前市府調查涉及最高層級是現任內政部次長吳堂安。