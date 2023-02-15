李鴻源加入「新竹市棒球場體檢會」　蔡麗卿：不排除全面開挖

▲新竹市府邀請專家學者，蔡麗清副市長擔任召集人，成立棒球場工程體檢會。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場問題遲遲未解，更成為新任市長高虹安就任後的起手勢，上任2周內就與工務處、教育處，就新竹市政府和巨佳營造、艾奕康公司以及龍來公司中的合約、缺失進行多次盤點。今日新竹市府宣布，「新竹市立棒球場工程體檢會」正式成立，邀請專家學者就專業、實際使用提出具體建議，並責成副市長蔡麗清擔任召集人。

副市長蔡麗清表示，過去一個多月，市府針對棒球場改善正如火如荼進行，例如要如何開挖、檢視球場，也和公正檢測單位討論各種方式，更來自學術界、實務界專家給予寶貴建議，為了將諸多專業建議化做具體執行方案，市府於既有基礎上成立體檢會，希望共同努力確保棒球場品質改善及弊端防止。

▲委員組成大多來自於土木工程、運動科學、法律等領域的專家學者。

體檢會首先將針對「棒球場工程辦理採購過程及施工品質」等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定，以及「有無符合運動科學及契約」對於運動場館之要求。

委員組成大多來自於土木工程、運動科學、法律等領域的專家學者，成員分別為：李鴻源教授、曾仁杰教授、韋多芳建築師、林之謙教授、林偲妘教授、鄧文廣前總工，體育組：張運智創辦人、戴建帆組長，法制組：蔡志揚律師、高福堯前副主委、林雲虎律師。

擁有國立台灣大學土木工程系背景的李鴻源教授表示，擔任這項職務的主要目的，是希望把問題回歸到技術，而非衍生政治問題，雖選舉期間新竹棒球場問題沸沸揚揚，但其實棒球場本身工程並不複雜，往後將讓問題回歸專業，讓市民了解「到底發生什麼事」，如何在最短的時間，讓它變成一座安全安心的棒球場。

目前任職於國立陽明交通大學土木工程系的曾仁杰教授表示，參與棒球場體檢會是希望能了解、釐清棒球場問題真相，除了針對問題改善，更盼未來不要再發生同樣事情。

▲林彥甫認為，體檢會的目標任務與市民期待仍有落差，希望體檢會儘速提出改善計畫與期程。（圖／市議員林彥甫提供）

蔡麗清說，體檢會未來三大目標：1.面對問題釐清缺失2.解決問題制定標準3.預防問題不再發生，強化並提昇棒球場工程品質，希望重拾市民朋友對新竹市立棒球場的信心與榮譽。

蔡麗清說，針對棒球場土壤級配與排水問題等缺失，市府已洽詢3家以上的第三方公正單位，除了專業場務人員定點人工開挖、鑽探取樣之外，也不排除全面開挖，同時施作排水改善工程，市府會盡快安排會勘，也會請益專業場務人員，甚至是國際級MLB場務專家來給予意見，目前已有初步聯繫。

針對市府成立體檢會，新竹市時代力量黨團總召林彥甫議員則認為「不夠積極」，林彥甫說，新竹市棒球場的改善眾所矚目，高虹安市長上任已50 天，遲至今日才組成體檢會。市府說成立體檢會的任務是以「釐清問題為主」，但市民和球迷期待的卻是「能儘早看到球賽」，因此時力黨團也期待，高市長除釐清缺失和合約權責外，應儘速提出後續改善計畫和期程。