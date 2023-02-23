新竹球場「又見大秘寶」！沒下雨還積水成魚缸　市府場勘驚訝

▲市府勘驗新竹棒球場，發現近日未下雨的情況下，積水竟全滿無消退。（圖／新竹市政府）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市政府22日召開第1次棒球場工程體檢會議，為了能夠讓委員們初步認識棒球場的現況，新竹副市長蔡麗清邀請委員前往球場實地考察，沒想到在先前場地勘驗挖掘出廢棄電線、磚石的坑洞處，發現在近日未下雨的情況下，積水竟全滿無消退，讓現場一行人非常震驚。

新竹市22日召開棒球場工程體檢會議，由蔡麗清率領市府團隊陪同委員前往球場考察，不料在上次外野草皮挖出廢棄電線、磚石的坑洞處，發現積水竟全滿無消退。新竹市政府表示，根據過去3次排水測試結果，紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，等同整個場地恐都需要做排水改善工程。

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會議開始時，新竹市長高虹安特別前來頒發聘書並向委員們致意，接著提到各界都非常關心新竹市立棒球場，市府團隊努力讓如此高額預算的公共工程改善回復，發揮該有的價值及效用，感謝委員們接受新竹市政府的邀請擔此重任，秉持專業協助棒球場盡速釐清爭議並回歸正常運作。

▲坑洞積水宛如一個小魚缸。（圖／新竹市政府）

蔡麗清表示，成立新竹市立棒球場工程體檢會，目的是透過工程體檢會委員的專業建議，研擬提出棒球場改善策略方向，強化總體檢作業，並參酌同等賽事規格等級，以達到更好的安全標準。



會議中除了工務處簡報說明工程源起及歷程，此次會議有委員特別提案，在會議中確認工程體檢會依會議決議所為行為及後續結果之法律效力進行討論。

蔡麗清指出，新竹市府依「新竹市立棒球場體檢會執行作業要項」，聘請專家學者透過科學討論，將諸多專業建議化做執行方案，體檢工程辦理採購過程及施工品質等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定，以及有無符合運動科學及契約對於運動場館之要求。

新竹市立棒球場工程體檢會並非取代現行政府採購法相關程序機制，而是協助市府獨立進行專業體檢事宜，由體檢會委員做成體檢報告與決議並送府核定，市府將視報告內容及建議，依政府採購契約及相關規範，由權責單位辦理後續檢討改善工作，若涉及工程品質嚴重疵或違反法規，將依法查處。