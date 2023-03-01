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巴赫姆特保衛戰告急！　美官員：俄軍短期內難以攻佔領土

▲▼ 前線巴赫姆特附近，烏兵站在T-64坦克上 。（圖／路透）

▲ 前線巴赫姆特附近，烏兵站在一輛T-64坦克上。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍猛攻烏克蘭東部戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut），烏國總統澤倫斯基坦言，保衛巴赫姆特是目前面臨的最大挑戰，軍官也稱戰況「極度危急」。不過美國官員預期，俄軍短期內無法攻佔領土。

《路透社》報導，俄軍不斷攻擊巴赫姆特，試圖在這場長達一年的戰爭中取得突破，烏克蘭武裝部隊總參謀部2月28日晚間聲明指出，烏軍對俄軍部隊集中的地區發動3次空襲。

總統澤倫斯基當晚發表談話表示，「最艱困的還是巴赫姆特，以及對防禦該市至關重要的戰鬥。俄羅斯毫不考慮平民利益，不斷派兵攻擊我方陣地，戰火只會愈來愈猛。」

根據CNN，烏軍上校馬德亞爾（Yuriy Fedorovych Madyar）在Telegram指出，俄軍過去24小時內猛烈砲擊巴赫姆特，由於在陸地上無法取得進展，因此在空中發動攻勢。

馬德亞爾說明，「敵軍沒能在任何方面取得重大勝利，但他們一直在努力」，希望阻斷巴赫姆特入口，也靠著砲火控制重要道路部分路段，但強調「巴赫姆特沒有被包圍」。

一旦攻佔巴赫姆特，將有利俄軍奪取頓內茨克僅存幾座尚未淪陷的城鎮。過去俄軍攻勢主要集中巴赫姆特及頓內茨克其他城鎮、村莊，但烏軍28日聲明指出，北部靠近俄國邊境的切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）及哈爾科夫都遭到砲擊。

烏克蘭地面部隊最高指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）日前坦言，巴赫姆特戰況「極度危急」。美國高級國防官員卡爾（Colin Kahl）28日也表示，前線戰況艱苦，但沒有任何跡象表明「俄羅斯可在未來一年橫掃烏克蘭，並在攻佔領土上取得重大勝利」。

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