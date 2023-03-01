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烏克蘭無人機「俄天然氣站外」墜毀　莫斯科州長：想攻擊民用設施

▲▼墜毀在俄羅斯莫斯科州的無人機疑似為烏克蘭UkrJet公司生產的UJ-22無人機。（圖／翻攝自推特／@Gerashchenko_en）

▲墜毀在俄羅斯莫斯科州的無人機。（圖／翻攝自推特／@Gerashchenko_en）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯莫斯科州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）表示，一架疑似來自烏克蘭的無人機在當地一座天然氣配氣站附近墜毀，其目的可能是為了攻擊民用設施，但目前基輔當局未證實攻擊。

綜合外媒報導，伏洛比約夫2月28日表示，這架無人機墜毀的地點在莫斯科東南方城市柯洛姆納（Kolomna）的古巴斯托沃村（Gubastovo），靠近俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的一處天然氣配氣站。Gazprom代表指出，無人機在設施柵欄外10公尺的地方撞上樹木墜毀。

伏洛比約夫在Telegram發文表示，這架無人機的目標就是當地的民用設施，「地面上沒有人員傷亡或財產損失，俄羅斯聯邦安全局（FSB）和其他主管部門正在進行調查。」

從俄媒分享的照片可以看到，這架無人機停在白雪覆蓋的樹林地上，周圍屬於森林地區；從外觀判斷，該型無人機是烏克蘭UkrJet公司生產的UJ-22無人機，該機飛行距離達800公里，並且可攜帶各種裝備，例如偵察設備等。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特轉貼這架無人機的照片，並留言指出，「這裡距離烏俄邊境有500多公里，相信普丁很快就會害怕在公開場合露面，因為無人機可以飛得很遠。」

儘管基輔當局未承認攻擊，但若這次的無人機真的屬於烏克蘭所有，那麼這將是自烏俄戰爭開打以來，距離俄羅斯首都最近的一次攻擊。

烏克蘭無人機突破防空　飛到距離莫斯科「只剩100公里」

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