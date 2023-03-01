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俄羅斯正式暫停「美俄限核條約」　普丁親自簽署法案

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁親自簽署法案，正式暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁22日發表國情咨文演說宣布暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START），經過國會全票通過批准之後，在當地時間28日由普丁親自簽署法案後，正是暫停New START。

根據CNN報導，俄羅斯外交部表示，莫斯科將繼續尊重條約規定的上限，並重申普丁暫停條約是「可逆的」，俄羅斯總統是可以做出恢復參與該協議的決定的人。

普丁上周表示，俄羅斯暫停參與New START，但並未退出。

▲▼普丁發表國情咨文。（圖／路透）

▲普丁發表國情咨文時宣布，暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》。（圖／路透）

New START限制了美國和俄羅斯可以擁有的已部署洲際射程核武器的數量，協議上一次延長是在 2021 年初，延長了5年，這代表著雙方將很快需要開始就另一項軍備控制協議進行談判。

根據這項關鍵的核武器控制條約，美國和俄羅斯都被允許對彼此的武器基地進行檢查。

但是由於俄羅斯最近拒絕向稽查人員開放其核武庫，這項條約基本上早就是暫停狀態。

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