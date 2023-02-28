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烏克蘭無人機突破防空　飛到距離莫斯科「只剩100公里」

▲▼烏克蘭無人機在莫斯科近郊被擊落的照片在網路上流傳。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭無人機在莫斯科近郊被擊落的照片在網路上流傳。（圖／翻攝自推特）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯官員稱，一架隸屬於烏克蘭的無人機28日在莫斯科近郊墜毀，俄方認為該無人機可能是鎖定民用基礎設施為目標。巧合的是，俄媒當天稍早曾報導說，有多家廣播電台和電視台突然播放「空襲警報」，引起一陣騷動，不過官方稍後澄清是遭「駭客攻擊」才誤發警報。

據悉，在俄國境內一共發現四架無人機，其中一架墜毀在莫斯科近郊的古巴斯托沃（Gubastovo）附近。莫斯科州州長沃羅比奧夫（Andrei Vorobiov）透過社交軟體表示，該架無人機墜毀在莫斯科中心東南方約100公里處，不過並沒有造成地面人員傷亡或是破壞。

當天稍早，俄羅斯國防部也指控烏克蘭軍隊試圖利用無人機空襲黑海東北部沿岸。俄羅斯國防部發表聲明稱，「基輔政權試圖用無人機襲擊克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）和阿迪格共和國（Adygea）的民用設施。」

另外，社群網路上已經開始流傳這架墜落在莫斯科近郊的無人機照片，並指稱其目標很可能是附近的天然氣設施。據悉，該型無人機是烏克蘭UkrJet公司生產的UJ-22無人機，該機飛行距離達1600公里，並且可攜帶各種裝備，例如偵察設備等。

另一方面，根據俄國《共青團真理報》報導，俄羅斯多個廣播電台和電視台28日在播放節目的過程中，突然播出「飛彈襲擊警告」。類似情況出現在科斯特羅馬（Kostroma）、喀山（Kazan）、烏法（Ufa）等地。

對此，俄羅斯政府緊急事務部門28日稍晚發布消息說，「由於國內部分地區多個廣播電台和電視台的伺服器遭到攻擊，播放防空警報的消息」。俄羅斯緊急事務部門澄清說，相關警報是假的，情況並不屬實。

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