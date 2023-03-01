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立院排審禁「黑金槍毒」參政修法　藍綠立委喊贊成

▲▼立法院內政委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院內政委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會1日審查攸關擴大排黑的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，跨黨派立委輪番登台發言支持修法。國民黨立委李德維強調，黑道漂白從政，再以權謀金，一直為國人所詬病，國民黨在前總統李登輝時代「深受黑金之苦」，總統蔡英文執政以來黑金問題益發嚴重；民進黨立委何欣純也說，「黑、金、槍、毒」背景者參選甚至當選影響民主體制，立院必須回應民意儘速修法。

內政委員會今天排審《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案，目前包括行政院、民進黨立委羅致政、林靜儀、郭國文、蘇治芬、劉世芳、莊瑞雄、陳素月、王美惠、何欣純、賴品妤、陳明文、江永昌、吳玉琴、國民黨立委林為洲、鄭天財、洪孟楷、國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團均提出修法主張。

何欣純今天上午在提案說明階段表示，去年九合一選舉過後，社會認為候選人有複雜的「黑、金、槍、毒」背景甚至已經有判刑確定的事實，卻仍然可以登記為候選人參選公職，甚至還當選，對於我國民主體制造成嚴重影響，同時也對候選人的參選資格提出質疑，因此立院必須回應民意，趕快推動修法。

何欣純主張，應該在《公職人員選舉罷免法》新增排除「黑、金、槍、毒」，以及曾犯人口販運、妨害性自主、兒童及少年性剝削，還有曾犯《反滲透法》、《國家機密保護法》及《情報工作法》之罪，經判決確定後，都不能登記為公職人員的候選人。

李德維代表國民黨團發言說，近年來國內黑道橫行，以及金權政治氾濫，已經嚴重衝擊社會治安和民主政治正常發展，更危害政府公信力和社會公平正義，黑道漂白從政，再以權謀金，一直為國人所詬病，黑道一但掌握政治勢力，就會介入決策過程，影響國家甚巨，為了杜絕黑金政治，落實廉能政治，國民黨團主張應該擴大候選人的消極資格，增列曾犯國安犯罪、性犯罪、賄選、重罪者都不得參選。

李德維說，李登輝時代國民黨也深受黑金之苦，民進黨執政以來，這幾年黑金問題益發嚴重，去年九合一選舉結果終於讓行政院動起來，盼本會期能在法制面踏出第一步。

民眾黨立委陳琬惠表示，民眾黨身為新興政黨，要展現排黑的決心，民眾黨團主張經有罪判刑確定就不得登記為候選人，有意擔任公職者，不得犯內亂外患、貪污、賄選、國家安全、組織犯罪等罪；時代力量立委邱顯智提醒，國人對「黑、金、槍、毒」參政深惡痛絕，不過此次修法嚴重干預參政權，必須非常謹慎，行政院版草案沒有納入專家學者意見，且沒有經判決定讞者也可被褫奪公權終身，這樣包裹立法的方式是粗製濫造、荒腔走板，有高度違憲疑慮外，黑道老大仍可透過白手套、親信出來選。

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