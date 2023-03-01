林右昌：溫和修正房價　「打投機客不打投資客」

▲內政部長林右昌備詢前接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

房價高漲已是當前台灣最大的民怨，立法院今年1月三讀修正《平均地權條例》祭出5招打房，相關子法預計4月完成。內政部長林右昌1日表示，房地價格持續上漲不利國家穩定，所以政府溫和的修正房價，「我們要打的是投機客，而不是投資客」，盼藉此讓房地市場、租屋市場正常化。

立法院內政委員會今天排審攸關防堵「黑、金、槍、毒」參政的《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案，林右昌首度前往委員會備詢。

針對《平均地權條例》祭出5招打炒房，包括禁止預售屋換約轉售、私法人買住宅採許可制、建立吹哨者檢舉制度、預售屋解約申報以及重罰房市炒作行為，林右昌會前受訪說，房價、地價持續上漲，對國家、經濟社會絕對是不利的，讓房地價不要繼續漲也是全民共識。

林右昌說明，新法完成修法之後，整個房價都已經在做溫和的修正，政策的方向及目標朝著原本預期的方向進行，「我們要打的是投機客，而不是投資客」，希望房地市場、租屋市場能夠正常化，讓居住成為人民可以負擔得起，營建相關產業也能夠永續發展。

林右昌強調，這與整個國家經濟、社會穩定、持續有很大的關係，所以相關子法修正及預告，內政部將照著原本預計的期程來進行。