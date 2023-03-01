國民黨未組「非綠聯盟」先起戒心　藍要角質疑柯文哲管不住小雞

▲柯文哲、朱立倫。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨針對2024大選喊出組「非綠聯盟」，藉由在野整合實現政黨輪替，但立法院日前改選8個常設委員會召委時，民眾黨團與民進黨團合作，導致國民黨團失去教育文化委員會和衛環委員會共2席召委，讓藍營人士對「藍白合」起戒心。有藍營要角更直言，當民眾黨團全面跟民進黨合作，再次顯示沒有走自己路的決心與意志，民眾黨主席柯文哲若管不住他自己一手拉拔的小雞，那還會有藍白合嗎？國民黨要找人合作，也是找靠譜的。

立法院23日改選新會期召委，國民黨團因少了前立委林奕華與許淑華席次，需在教育及文化委員會、交通委員會與社福及衛環委員會尋求小黨支持，才有望拿下這三委員會一席召委。由於交通委員會綠藍比8：4，加上時代力量立委邱顯智、陳椒華，是原先國民黨較憂心拿不到召委的委員會，不過因陳椒華支持「在野黨人選」、邱顯智投給自己，最後藍委陳雪生奪下5票，成功拿下召委。

教育委員會方面，由民進黨范雲拿下五票當選，張其祿、萬美玲各拿4票，最後兩人進行抽籤，由張勝出；而衛環委員會綠藍比9：4，加上民眾黨吳欣盈、時代力量王婉諭，結果為邱泰源5票、吳玉琴5票、林為洲4票、王婉諭1票。從結果來看，顯見吳欣盈支持民進黨候選人，而民進黨立委票投張其祿，上演「綠白合」。

上會期的衛環委員會召委林為洲表示，他本來期待跟民眾黨合作，民眾黨那票投給國民黨，如此藍就有1席召委，但民進黨團總召柯建銘跟邱泰源親自拜訪吳欣盈，請吳投票投給民進黨，這個變化讓他覺得很特別。

由於國民黨主席朱立倫針對2024喊出組「非綠聯盟」，實現政黨輪替，因此對於召委選舉綠白合是否影響國民黨與民眾黨的合作意願？國民黨團總召曾銘宗表示，初步看不會，這是立法院層級的合作問題，各政黨選舉召委的立場，都是希望能爭取在立法院最大的影響力，因此他可以理解（綠白合）。

只是曾銘宗也說，這也涉及到一個政黨到底是跟執政黨合作，還是跟在野黨合作的定位問題，因此外界會有什麼看法，恐怕各政黨要想清楚。

有國民黨黨務幹部透露，因為召委選舉綠白合，對後續與民眾黨的合作，存有戒心。更有藍營要角直言，非常訝異民眾黨團走回頭路，又跟民進黨全面合作，民眾黨團原可以證明白色力量在藍綠之外，可以走一條自己的路，可惜柯建銘手一招、蠅頭小利一放，又乖乖的回去當「小綠綠」了。

該藍營要角說，民眾黨2022的九合一選舉沒有柯文哲參選 ，其實成果很不怎樣；2024是民眾黨的生死存亡關鍵，當民眾黨團全面跟民進黨合作，再次顯示沒有走自己路的決心與意志，柯文哲若管不住他自己一手拉拔的小雞，甚至小雞想要叛變，投奔綠營，那還有非綠聯盟或藍白合嗎？國民黨要找人合作，也是找靠譜的。

針對召委選舉，民眾黨團總召邱臣遠解釋，民眾黨團在國會扮演關鍵少數，所以要發揮自己最大的力量，最終投票意向都是經黨團會議的集體決議。對於有藍營人士對召委選舉綠白合反感，邱臣遠說，大家不用想太多，每個政黨都有自己的主體性跟發展目標，不用過度解讀；邱也喊話，在野黨為了監督執政黨，在有很多議題、議事攻防與策略，還有合作空間。至於柯文哲是否有參與黨團會議，邱臣遠表示，柯文哲非常尊重黨團自主。

據了解，柯文哲早上仍會與民眾黨團開會，但召委選舉當天柯在的「大會」上，並未討論召委選舉事宜，相關細節是在委員的「小會」（黨團會議）中決議。