立院今排審「擴大排黑」修法　林右昌首備詢：高度政治性

▲內政部長林右昌備詢前受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會1日審查攸關防堵「黑、金、槍、毒」參政的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，內政部長林右昌1日首度前往委員會備詢前受訪說，本案算高度政治性，也有高度共識，盼凝聚共識推動修法。

林右昌表示，《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案都是各黨與社會矚目的，算是高度政治性，不過也有高度共識，很多委員熱烈提案，總共有26個版本，大家有很高的共識，「我們就來凝聚共識，來推動修法」，之後應該可以順利推動。

對於今天首度以內政部長身份前往內政委員會備詢，林右昌笑說，過去擔任基隆市長8年時間，與議會互動蠻有經驗的，一切保持平常心，接受立委們的指教。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前說明，若本會期完成修法程序，新規定將可適用於2024總統及立委選舉，排黑條款修法是改變台灣選舉政治生態的歷史契機，是非常關鍵性的法案，這是不可迴避的歷史時刻。

針對行政院及朝野立委目前提出19個《公職人員選舉罷免法》修法版本及7個《總統副總統選舉罷免法》修法版本，內政部書面報告直指，部分版本建議增列候選人消極資格限制，規範曾犯《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》、《反滲透法 》、《國家機密保護法》及《情報工作法》之罪，不問所犯各該法律條文之犯罪行為態樣、處罰刑度及侵害社會法益嚴重性，一律禁止參選，似未符比例原則。

中選會則提出，對於候選人消極資格規定，對人民參政權行使有重大影響，且其查證需與各行政及司法機關互相協力，修法方向將使個查證機關的查證範圍有所更動，並須於選舉公告發布完成前修正施行，方可適用。