林明溱夫人哽咽盼公道　國民黨大咖南投齊力挺

▲南投立委補選進入倒數衝刺，27日晚間林明溱競選總部舉辦選前黃金周晚會，現場人數超過千人，展現團結氣勢，要把林明溱送進立法院。(圖／林明溱辦公室提供，下同)

文／地方中心報導

南投立委補選進入倒數衝刺，27日晚間林明溱競選總部舉辦選前黃金周晚會，國民黨大咖，包含黨主席朱立倫、立法院黨團立委，以及中部縣市女力連線：台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等人皆現身力挺，現場人數超過千人，展現團結氣勢，要把林明溱送進立法院。

面對家人被抹黑，林明溱的太太平時總是沈默以對，但這次是林明溱為南投的最後一戰，讓她再也忍不住，要說幾句真心話，維護自己丈夫最後的尊嚴！告訴所有南投的鄉親：「我也有想保護的人」！

【林明溱太太演講全文】

各位愛護明溱的父老鄉親大家好，我是林明溱的太太！

擔任縣長太太八年以來，我是一個沒有聲音，也從來不干涉縣政的縣長夫人。這次選舉明溱願意出來承擔，雖然家裡的人多數都不同意，但是明溱告訴我，他有他的責任，拜託我要支持。

明溱擔任縣長8年以來，清廉沒有問題，各項建設也很努力認真的推動，我們除了晚上在家睡覺以外，其他時間很少相處，因為，他一心都為縣政推動、認真努力付出。

孩子們的成就不一，我的大兒子跟大媳婦一個是公務人員，一個是老師，買一間房子當然不是問題，卻被人說得這麼難聽。

小兒子從政，大家都知道從政本身就會比較沒有錢，所以他買房子靠長輩的支柱，然後再讓他自己去貸款，長輩幫一點小忙，是簡簡單單的事情，卻被民進黨抹黑成，好像貪污了一樣⋯

4年前明溱連任縣長得票數創下南投縣政治史的紀錄，但這次，僅僅一個月的時間，鋪天蓋地的選舉抹黑，讓我跟我的家庭，已經沒有辦法再承受了！

在這裡我特別必須要拜託鄉親，明溱這次補選立委是他人生中，最後能夠為百姓服務的9個月，拜託鄉親面對民進黨對他的所有抹黑行為的時候，能夠給明溱一個公道，也能夠給我們家一個公道！

拜託鄉親3月4號出來投票給②號林明溱！好不好？謝謝各位鄉親⋯⋯