批民進黨控制媒體食髓知味　王鴻薇：以全民防衛之名行媒體防控之實

▲王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國防部預告的《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）修正草案內容，國民黨立委王鴻薇今（28日）在臉書表示，《全動法》草案一經預告，隨即引發軒然大波，尤其在對媒體的調查控制和動員學生國防造冊，均引發極大的不安。

王鴻薇說，全民防衛動員「準備」一詞，到底準備的定義為何，是表示政府只要覺得可以準備，就可以大肆動員校園、媒體、調度物資等等，這是對行政部門的「空白授權」，簡直無限上綱。

王鴻薇指出，在媒體控制部份，從NCC關掉中天到去年準備推出「數位中介服務法」來控制媒體和網路，在引發強大反彈後退縮回去，今年蔡政府再接再厲，繼續以全民防衛之名行媒體防控之實。

「按照草案內容，只要以全民防衛為名被認定為『假新聞』，政府就可以做有效的控管。」王鴻薇舉例，那麼近來媒體或網路發布「缺蛋」就被網軍出征或是被綠委形容為配合中共認知作戰，那統統都要被處理掉了。

王鴻薇表示，近來媒體和網路充斥缺蛋、缺藥、缺水、缺電，是不是這些政府不想看到的字眼，只要未來全動法一通過，就可以全民防衛的大帽子來做處理。政府即使施政無能也一樣高枕無憂，政府干預媒體和言論，真是莫此為甚。

王鴻薇用Hashtag強調，「民進黨控制媒體食髓知味」。