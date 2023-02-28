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賴清德批竹山垃圾問題未解　國民黨曝民進黨執政中央擺爛始末

▲▼赴南投名間、水里、集集參香祈福 賴清德：如果蔡培慧當選要建設南投，算他一份。（圖／民進黨提供）

▲賴清德表示，如果蔡培慧當選要建設南投，算自己一份。（圖／民進黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投縣第二選區立委補選戰況激烈，副總統賴清德日前到南投為民進黨候選人蔡培慧站台，批評國民黨候選人林明溱在縣長任內未解決竹山垃圾問題。對此，國民黨發言人林家興今（28）日回擊，南投垃圾問題源於南投縣全縣沒有一座垃圾焚化爐，其起因又出在2004年民進黨執政時期，環保署指示南投取消興建計畫，後續也未積極協助調度處理。副發言人呂謦煒則指出，南投垃圾堆積的始作俑者就是民進黨。

林家興表示，2004年時，環保署認為「經評估垃圾轉運外縣市處理之成本較興建焚化廠之處理成本為低」而取消興建焚化爐，後來多由台中市協助處理，但這個縣市互惠互助默契到林佳龍執政時就被打斷。

林家興表示，早在2016年就有立委提出《廢清法》修正案，其中第28條規定焚化廠需優先處理一般廢棄物，有餘裕才能處理事業廢棄物。此外，中央在必要時可調度各縣市的焚化廠，各縣市不得拒絕，並有權訂定統一調度方式、費用等規範。這似乎授予了環保署統籌調度的尚方寶劍，垃圾問題應可迎刃而解。然而2017年《廢清法》修正案通過後公告實施至今，垃圾堆置還是日益嚴重，中央擺爛，南投更是深受其害。

呂謦煒指出，目前全台灣焚化爐只有台北市跟高雄市有多額度，高雄市長陳其邁在2021年11月底鐵腕拒收外縣市廢棄物，喊出「自己的垃圾自己處理」，讓全國各縣市北中南垃圾清運調度打結進一步惡化，為此各縣市也傾盡所有資源試圖想要改善。

呂謦煒表示，根據政府資料，相關垃圾處理合約為一年一簽，台中在胡志強市長時代（99-103年），熱心協助南投，每年約處理7萬公噸；直到林佳龍上台後，開始降低對南投的幫助，降至僅2萬公噸，107年合約更降至1萬公噸，更在執政的最後停止與南投續約，不僅讓台中焚化爐原本協助南投的焚化量分配到其他收費較一般家用垃圾高1-1.5倍的事業廢棄物，更使之後台中市政府也無法再協助南投。由此可見，協助南投垃圾問題的始作俑者就是民進黨，民進黨寧可賺更多錢也不願幫助南投，這不就是民進黨心中沒有南投的最好例證？

呂謦煒補充，雖然台中焚化爐因林佳龍時期停止行政契約而導致其垃圾處理量已被分配出去且正逢焚化爐歲修，近年在盧秀燕市長領導之下，已開始協助南投金紙集中處理（約320公噸），也與南投恢復互助合作的基礎。

關於南投垃圾問題，呂謦煒強調，當初民進黨執政的環保署信誓旦旦會協調調度處理南投垃圾，現在民進黨政府卻擺爛無作為，把垃圾丟給南投，不僅民進黨執政的鄰近縣市不願幫南投處理垃圾，就連民進黨執政的中央政府也不積極調度各地協助，南投縣環保局曾多次行文中央，但民進黨政府置若罔聞，使得南投孤立無援，得依靠林明溱四處請託才能逐步處理，現在竟還拿垃圾問題當政爭工具，讓人不齒。

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