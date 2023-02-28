要228真相！受難家屬等76年了　盼國民黨公開資料

▲彰化縣政府舉辦228追思紀念會。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是228和平紀念日，彰化縣政府今年在縣府中庭舉行追思音樂會，活動中縣長王惠美偕同高齡98歲受難者林才壽及家屬等人共同參與靜默祝禱及祈福儀式，228關懷協會理事長楊澤民表示，家屬最期盼的就是真相，希望國民黨能將當時相關的檔案資訊全部公開。

縣長王惠美表示，228事件至今已76年了，這個痛，當事人才壽伯及家屬的感受一定最是深刻；這個痛，是很多人心中永遠的痛，二二八事件是台灣歷史族群衝突中最不忍碰觸的一段歷史，也衍生許多的遺憾，期望透過追思紀念活動，能夠來反省，讓大家攜手向前。

▲彰化縣長王惠美(左)與228事件受難者林才壽(中)合照。（圖／彰化縣政府提供）

林才壽說，他今年已經98歲，也是228事件當事人，在事件爆發後，他被判死刑，很感謝當時的台南沈榮律師，雖然雙方不認識，卻義務出庭幫他辯護，並主動聯繫當時就讀台中農學院的吳榮興出庭作證，才讓他被判無罪，當庭釋放。

楊澤民表示，才壽伯是事件的當事人，曾被判3次死刑，後來，無罪開釋，像這樣的冤屈，這樣的例子，是值得探討，228受難者與家屬最需要的是真相，很多罹難者後代甚至連先人的屍骨的找不到，期望能夠將當時相關的檔案資訊全部公開，這也是罹難者家屬最期盼的，同時也是對人權的一種保障。