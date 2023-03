快訊／希臘「火車相撞」瞬間出軌起火！　至少16死、60傷

▲希臘1日發生火車相撞事故,造成重大傷亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

希臘當地時間1日清晨發生火車相撞事故,一輛客運列車與貨運列車相撞,瞬間引發火勢,目前已知造成至少16人死亡、60人受傷。

根據美聯社報導,希臘中部坦佩(Tempe)1日清晨一輛客運列車和貨運列車迎面相撞,多節車廂出軌,還有至少3節起火燃燒,附近城市拉里薩(Larissa)醫院人員表示,至少有60人受傷,其中25人傷勢嚴重;法新社則指出,目前已知有16人死亡。

JUST IN: Cargo train and passenger train collide in Central Greece, several dead multiple injured.. pic.twitter.com/TG9nVmsSmE