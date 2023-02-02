　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

▲▼火車,台鐵,區間車,搭車,國旅,月台。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO看到男高中生為了博愛座，對女童罵髒話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「如果家長有在這個社團的話，我希望妳讓妹妹知道有人支持她。」一位女網友日前搭台鐵區間車，目睹疑似高中生的乘客為了博愛座，對小女生飆出三字經。女童明顯嚇到、不敢繼續坐，離開位子告訴媽媽「我想和妳站在一起」，讓原PO看得心疼不已。沒想到，女童母親不僅看到貼文還回覆，互動暖翻眾人。

這位女網友在「汐止集團」發文，說她1月31日晚上搭1134次區間車北上，看到一般座和博愛座相鄰的位子上，分別坐著兩個目測讀國小的小朋友，另一側則站著一群看起來是高中生的學生。其中一個小朋友在某站下車時，有男高中生原本打哈哈「我要坐博愛座」，結果看到座位被一個小女生坐走，竟脫口開罵「X你娘！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

坐下的女童瞬間受到驚嚇，「旁邊的同學一直叫他跟妹妹道歉，妹妹沒什麼反應，但看起來明顯嚇到了，包包都抱緊緊，男同學裝死不回應。」後來小女生受不了，離開座位和媽媽站在一起，讓原PO傻眼的是，「那個罵髒話的男生還有臉坐那個博愛座！」

女網友事後越想越生氣，甚至氣哭了，忍不住到社團發文，「如果家長有在這個社團的話，我希望妳讓妹妹知道有人支持她，唐突被比自己高兩倍多的大哥哥罵髒話一定嚇到了。」一想到小妹妹沒有哭也沒有鬧，非常勇敢又展現高EQ的樣子，她就覺得更加心疼，也為女童抱不平。

貼文一出，許多人看了男高中生的舉動也超氣，「是哪個學校的，有穿制服嗎？這個行為標準的社會教育負面教材」、「直接公布哪個學校的，自然有人會去解決」、「屁孩！妹妹真的（被）教得很好，EQ很高」、「有些人是憑實力欠打的。」

意外的是，女童媽媽也看到這篇貼文，在底下暖心回覆，「很感謝您的關心和鼓勵，祝福您開心幸福每一天！」「真的很謝謝您，還有大家的留言，都讓我們覺得很溫暖。」讓網友忍不住直讚，「態度決定高度！妹妹可以沉著冷靜，阿姨幫她拍拍手！」

ET快訊
宣布送50萬張免費機票！　香港搶海外旅客拚了
刮刮樂「爽中5000元」竟已被領過！　店家回應了
直擊／護照申辦人潮爆量！　排隊得等3.5小時
賓士GLC63阿里山狂飆！　車輪變「風火輪」冒熊熊烈火
台中刺青辣妹「躲七期大樓」被逮　爽躺畫面曝
台灣本田「CR-V、HR-V、Fit」官網最新價格曝！　最高
抓寄生帳號「會退訂Netflix？」　網友反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

《時代的臉孔》倒數1個月　雙人看展奇美博有優惠

刮刮樂「爽中5000元」兌獎變一場空　心情洗三溫暖！店家回應了

台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　她喊噁投訴結局傻眼

年薪百萬+有房！37歲哥求脫單「條件超優質」　網見1硬傷：先Pass

默沙東「新冠口服藥物」引發新突變　羅一鈞喊免驚！與3大特徵無關

「他心情不好就揍我」！一個記滿3大過少年：若能唸書我也不想惹事

中華醫大新春團拜　發送開運紅包與錢母共祈校運昌隆旺兔順利

手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

《時代的臉孔》倒數1個月　雙人看展奇美博有優惠

刮刮樂「爽中5000元」兌獎變一場空　心情洗三溫暖！店家回應了

台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　她喊噁投訴結局傻眼

年薪百萬+有房！37歲哥求脫單「條件超優質」　網見1硬傷：先Pass

默沙東「新冠口服藥物」引發新突變　羅一鈞喊免驚！與3大特徵無關

「他心情不好就揍我」！一個記滿3大過少年：若能唸書我也不想惹事

中華醫大新春團拜　發送開運紅包與錢母共祈校運昌隆旺兔順利

手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨　恐怖亂流嚇哭旅客

把動物園當自家超市！園長偷4山羊　煮「派對大餐」和員工吃下肚

PS5現貨不加價台北電玩展開賣⋯首日存貨足堆過半　要買還來得及

頂著「台大學霸」光環　藍翊誠感受職棒等級的不同

房價基期低　一數據證基隆房市買氣不減反增

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

壯漢扮女誘男　自己「調整姿勢」讓他進入判刑3年6月

3年私吞南瑤宮香油錢519萬　「吃齋唸佛」女員工下場曝　　

B型肝炎常見4大疑問　專科醫師一次解答

荒淫夫婦極樂片曝！船上玩人獸交「塞活魚入體」　大膽闖墓地打野砲

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今10:00開搶！日韓機票1499元起

生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

撿到手機送車站　失主嗆：為何不送派出所

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

更多熱門

相關新聞

陸警釋疑：胡鑫宇「兩條鞋帶」輕生如何承重？ 事發地搜索4次未果

陸警釋疑：胡鑫宇「兩條鞋帶」輕生如何承重？ 事發地搜索4次未果

大陸江西15歲高中生胡鑫宇從失蹤到發現自縊身亡歷經106天，產生諸多疑雲。江西警方今（2）日主動舉行記者會公布調查結果，針對外界傳出的種種「猜測」釋疑，包括胡鑫宇僅用細長的「兩條鞋帶」自縊、事發地與校園一牆之隔卻搜索不到、胡鑫宇「熊貓血」致殺機等逐一解釋。

2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」

2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」

開學收心玩素養！教部挑戰高中數理王「今起報名」可抽大獎

開學收心玩素養！教部挑戰高中數理王「今起報名」可抽大獎

台日雙鐵友好第8年！搭火車遊懷舊站　「旅客今年可望恢復疫情前」

台日雙鐵友好第8年！搭火車遊懷舊站　「旅客今年可望恢復疫情前」

幫找遺失物不再免費！台鐵首訂送達費「35~55元」　預計4月實施

幫找遺失物不再免費！台鐵首訂送達費「35~55元」　預計4月實施

關鍵字：

區間車台鐵火車博愛座高中生女童髒話汐止集團

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面