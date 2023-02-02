男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

▲原PO看到男高中生為了博愛座，對女童罵髒話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「如果家長有在這個社團的話，我希望妳讓妹妹知道有人支持她。」一位女網友日前搭台鐵區間車，目睹疑似高中生的乘客為了博愛座，對小女生飆出三字經。女童明顯嚇到、不敢繼續坐，離開位子告訴媽媽「我想和妳站在一起」，讓原PO看得心疼不已。沒想到，女童母親不僅看到貼文還回覆，互動暖翻眾人。

這位女網友在「汐止集團」發文，說她1月31日晚上搭1134次區間車北上，看到一般座和博愛座相鄰的位子上，分別坐著兩個目測讀國小的小朋友，另一側則站著一群看起來是高中生的學生。其中一個小朋友在某站下車時，有男高中生原本打哈哈「我要坐博愛座」，結果看到座位被一個小女生坐走，竟脫口開罵「X你娘！」

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坐下的女童瞬間受到驚嚇，「旁邊的同學一直叫他跟妹妹道歉，妹妹沒什麼反應，但看起來明顯嚇到了，包包都抱緊緊，男同學裝死不回應。」後來小女生受不了，離開座位和媽媽站在一起，讓原PO傻眼的是，「那個罵髒話的男生還有臉坐那個博愛座！」

女網友事後越想越生氣，甚至氣哭了，忍不住到社團發文，「如果家長有在這個社團的話，我希望妳讓妹妹知道有人支持她，唐突被比自己高兩倍多的大哥哥罵髒話一定嚇到了。」一想到小妹妹沒有哭也沒有鬧，非常勇敢又展現高EQ的樣子，她就覺得更加心疼，也為女童抱不平。

貼文一出，許多人看了男高中生的舉動也超氣，「是哪個學校的，有穿制服嗎？這個行為標準的社會教育負面教材」、「直接公布哪個學校的，自然有人會去解決」、「屁孩！妹妹真的（被）教得很好，EQ很高」、「有些人是憑實力欠打的。」

意外的是，女童媽媽也看到這篇貼文，在底下暖心回覆，「很感謝您的關心和鼓勵，祝福您開心幸福每一天！」「真的很謝謝您，還有大家的留言，都讓我們覺得很溫暖。」讓網友忍不住直讚，「態度決定高度！妹妹可以沉著冷靜，阿姨幫她拍拍手！」