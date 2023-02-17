車手騙得30萬搭火車逃逸！鐵路女警車廂內溫柔問話　下一秒強行逮人

▲詐團騙走楊男30萬元後，搭火車北上。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區楊姓男子遭詐騙30萬元，與歹徒面交1個小時過後才驚覺上當，趕緊報警處理，警方根據楊男提供的線索展開追緝，經調閱監視器，查出犯嫌可能搭火車北上，立即通知苗栗段的鐵路警察，2地警方兵分多路，兩小時內於竹南火車站將盧姓車手逮捕，所幸30萬元贓款完整追回。楊男激動地說「太神了！」，感謝警方救回他的血汗錢。

台中市大甲警分局表示，7日下午3時許，詐騙集團利用「親人替人擔保，要求賠償160萬元」的手法，要求楊姓男子（62歲）交付30萬元，楊男不疑有他，聽從指示至約定地點給錢，經過1小時，覺得不對勁向親人查證才現被騙，趕忙至派出所報案。

大甲派出所警員陳明鴻了解案情後，根據楊男描述的犯嫌特徵，循線查到犯嫌最後身影，研判其可能經過變裝搭火車北上，立刻通知苗栗段的鐵路警，以兵分多路查緝。鐵路警在火車內堵到盧姓車手（26歲），盤查時女警語調輕柔地詢問「你應該知道我為什麼找你吧？」盧男裝傻回應「啊？為什麼？」，女警確認車票號碼後，態度轉為強硬，將盧男帶下車搜身，查獲贓款30萬元，當場將其逮捕。

▲警方在火車內逮到盧姓車手。（圖／記者白珈陽翻攝）

當天傍晚5時許，楊男接獲警方已逮到犯嫌並將30萬元尋回，激動地向警方表示「報案的當下，原本不抱有太大的希望」，他還說「電影中警匪片的情節，還真讓我遇到，2小時內將歹徒抓到，太神了！」

台中市大甲警分局長謝建國表示，警方將持續加強相關勤務作為外， 更提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢或就近詢問警察單位，也呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，多一分警惕，就能少一分損失。