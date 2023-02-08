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台鐵車廂餵母乳！大媽嗆噁心「餓一下又不會死」列車長處理被讚爆

▲▼ 哺乳,餵奶,母奶。（示意圖／取自Pixabay）

▲一名媽媽7日在火車上餵母乳，卻被一旁的大媽辱罵。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「憑什麼要我小孩在廁所吃飯」一名媽媽表示，她搭乘台鐵時女兒突然肚子餓，因此她立刻掛上哺乳巾開始餵奶。豈料，一名大媽看到後突然開嗆「噁心」、「傷風敗俗」等，甚至要求她去廁所餵奶，讓原PO非常傻眼，直到列車長出現化解，才讓事件落幕。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她7日帶著3個多月大的女兒搭火車去找朋友，剛上車沒多久女兒就肚子餓，因此她直接掛好哺乳巾在車廂內餵奶，而隔著一條走道的大媽看到就大聲地說，「哎喲！怎麼可以在火車上餵奶啦！」

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原PO傻眼地回問「為什麼不行？」「我知道在火車上啊！火車上怎麼了？她就肚子餓了！就要喝奶啊」。大媽則說，「公開場合這樣傷風敗俗！要餵不會去沒人的地方餵嗎？在火車上餵成何體統，而且小孩子餓一下又不會死」、「妳要餵不會躲起來去沒人看得到的地方餵，不然去旁邊廁所餵啊」。

▲▼區間快車,區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,EMU800型電聯車,通勤列車,台鐵捷運化。（圖／記者李毓康攝）

▲大媽要求原PO去火車上的廁所餵奶。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO被大媽的言論激怒，回擊說「請問我給我小孩餵奶是惹到妳了嗎？」「請問妳吃飯都躲起來吃還是都在廁所吃？」大媽不滿地用台語說「妳說話有禮貌一點，我比你大，我是長輩」、「妳說話很沒禮貌捏！妳下車，不要在這邊，要餵去別的地方餵」、「不知羞恥，在火車上這樣餵奶，有夠噁心，不知道火車上人很多嗎？那麼多人在看，就在這邊餵奶，現在人怎麼都這麼不要臉，還在跟我硬催硬幾，小孩有夠可憐，有這種媽媽」並叫列車長來處理。

列車長獲報後到場，立刻將大媽安排到別的車廂，還送了小餅乾跟水關心原PO，「妳可以繼續在這餵，放心餵，沒事的」，瞬間讓原PO心頭一暖，特地發文感謝，「感謝列車長的關心，也謝謝台鐵和其他路人的善良。」

網友看完紛紛留言，「懂得尊重別人的才叫長輩」、「不知羞恥？真的只有台灣人會把這麼自然美好的事講成不知羞恥嗎？而且又不是沒有用哺乳巾擋住，都什麼年代了，那個大嬸可以被淘汰了喔」、「這個大嬸是沒生過小孩嗎那麼沒有同理心」、「這大嬸很雙標耶...自己先沒禮貌好意思說別人沒禮貌」、「可能她平常真的在廁所吃飯，嘴才那麼臭」、「一開始就不用廢話直接叫列車長來了，跟無腦的講話累的是自己」。

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