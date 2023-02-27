早買好自強號坐票！連假第3天北上　苦主「被擠在車廂外」氣炸

▲原PO連車廂都進不去。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常一到連假前夕，很多人會提早搶車票，無非是希望有座位。就有網友特地提前買了27日的自強號車票，打算從中壢坐到板橋，結果一上車就傻眼，因為車上擠滿一大堆沒買座位的人，他連車廂都進不去，更遑論走到位子，忍不住超氣「連假我還提前買，是買什麼心酸的？」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「假日自強號買票的真的都智障」，文中貼出火車擠滿人的照片，還有車票截圖，語氣無奈又氣憤，「假日買的自強號的票，擠上去真的他X的很困難了，今天直接沒辦法到座位，呵呵！也沒辦法退票。」

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只見原PO買的是上午11點19分、從中壢開往板橋的自強號車票，而他雖然順利搭到車，卻只能被卡在車廂外面，因為整個走道都站滿沒買坐票的人，不禁怒嗆，「趕羚羊，台鐵就是不打算管這些不買票的人喔？沒買票搭區間車啦！一張票多貴要跟別人擠？」

▲原PO提前買好有座位的自強號車票。（圖／翻攝自PTT）

眼看著位子被別人坐走，自己卻要站著，甚至根本擠不進車廂，因為沒人要讓他過，原PO整個氣到不行，「在意自己搭車權益買票，我真的是有問題就對了。我就是丟一句『你們有買票嗎？』還被回呵呵兩聲，連假我還提前買，是買什麼心酸的？」

他也在留言處表示，無奈中壢到板橋沒有普悠瑪可以搭，經過這次的經驗，儘管家就住台鐵旁邊，下次寧願繞路去搭高鐵，「搞得好像買票的人有問題，還要看他們臉色。」

貼文引發議論，「擠不進去好扯」、「買站票臭了嗎」、「台灣現在就是不守規矩的最大，只能自求多福而已」、「搭過一次，站票真的難受，不如坐區間車」、「一堆低端的xx，我也有買票被卡在門口的經驗，後來都搭高鐵」、「買了位置坐不到，真的會很不爽。」