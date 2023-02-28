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俄羅斯各地播送空襲警報　官方稱伺服器被駭

文／中央社

俄羅斯當局今天表示，多家地方電視台與廣播電台最近播送空襲警報，是駭客入侵所致。

法新社報導，烏克蘭經常遭受俄軍的無人機和飛彈攻擊，各地時常響起警報，但在俄羅斯境內，戰鬥衝擊範圍仍限於毗鄰俄烏衝突的地區。

俄羅斯緊急情況部在聲明中表示：「由於電台和電視頻道伺服器被駭，國內部分地區播送了發布空襲警報的資訊…這項資訊有誤，不符合實情。」

俄羅斯媒體報導，播送警報的地區有毗鄰烏克蘭的貝爾哥羅德州（Belgorod）和佛洛尼斯州（Voronezh）、莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（Saint Petersburg）附近，以及2014年被俄國併吞的克里米亞半島（Crimea）。

▲▼俄羅斯各地播送空襲警報。（圖／翻攝自推特／@nexta_tv）

▲俄羅斯各地播送空襲警報。（圖／翻攝自推特／@nexta_tv）

緊急情況部表示，上週一場類似的網路攻擊，引發俄國各地的空襲警報。

駭客鎖定目標只有民營電台和電視台。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月決定全面入侵烏克蘭，戰事24日滿一週年後，隨即發生上述駭客事件。

俄羅斯境內毗鄰烏克蘭的幾個州曾經遭受攻擊，莫斯科把攻擊歸咎於烏克蘭。

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