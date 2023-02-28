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2024桃園立委選戰　牛煦庭「點名」林飛帆參戰同選區

▲2024桃園立委選戰，牛煦庭點名林飛帆參戰同選區接受民意試煉。

▲牛煦庭宣布參選立委並點名林飛帆參戰同選區。（圖／翻攝牛煦庭臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

甫於2月初，恢復國民黨籍的桃園市議員牛煦庭，於3月1日宣布爭取2024立委黨內提名，並以「勇敢行動，贏回世代」為競選主軸，投入桃園市第一選區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪13里）立委選戰，為藍營贏回立委選舉。牛煦庭並點名民進黨前副秘書長林飛帆，離開同溫層參戰同選區，共同接受民意試煉！

2024立委選戰，國民黨不少青壯世代紛紛表態參戰，桃園市第一選區立委鄭運鵬，因去年代表民進黨參選桃園市長選舉落敗，傳出不再尋求連任，由前立委黃適卓、民進黨前副秘書長林飛帆爭取黨提名轉戰該選區，而藍營則傳出現、前任市議員詹江村、林政賢、牛煦庭以及褚春來等人，欲爭取國民黨提名參選。

▲2024桃園立委選戰，牛煦庭點名林飛帆參戰同選區接受民意試煉。

現年32歲的牛煦庭為英國倫敦政經學院國際政治經濟學碩士，原為國民黨籍，2018年以無黨籍參選桃園龜山區市議員當選，2022九合一大選尋求連任，和毛嘉慶等人士成立「新選風連線」，以敢言直言、打貪揭弊作風，在網路擁有高聲量。

去年間，時任北市議員的羅智強爭取國民黨提名參選桃園市長選舉，到桃園走訪時，牛煦庭率先表態支持，兩人建立深厚情誼。牛煦庭說，太陽花學運即將邁入第十年，但中華民國在民進黨的治理下，朽木為官，禽獸食祿，提升無望，快速沈淪！這是對曾經力挺的年輕世代，最無情的背叛。

而桃園第一選區現任立委鄭運鵬，不重視選區建設與經營，是個標準「黨意立委」！民進黨前副秘書長林飛帆，過去被喻為是太陽花「學運英雄」，是民進黨重點栽培的「青年旗手」！牛煦庭點名林飛帆，離開同溫層，參戰桃園一選區，共同接受民意試煉！

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