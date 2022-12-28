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登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

▲▼林飛帆接受BBC專訪。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

▲林飛帆接受BBC專訪。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣布恢復為1年期的義務役。民進黨副秘書長林飛帆28日表示，蔡英文做了一個對國家未來至關重大的決定：為台灣建構一個每位公民都能發揮功能的全民國防體系；如同副總統賴清德所說，「只有把國家利益擺在政黨利益前面的政黨，才能獲得人民的支持」，只要台灣夠強，每個人在面對威權擴張威脅時，都能各司其職，除了志願役軍人之外，全民也能夠作為全民國防的後盾，台灣就會是全球民主自由的主場，不會變成戰場。

林飛帆表示，這兩天，非常多國際媒體都在關心中國對台的新一波大規模軍演、以及台灣昨天剛宣布的國防改革，昨天深夜，他接受BBC訪問，第一時間向國際社會表達民進黨對於中國軍演及台灣國防改革的看法。

林飛帆表示，他向主持人說明，雖然中國的威脅加劇，但台灣有自我防衛的決心，不同的民調也顯示，如果中國侵台，台灣人有強韌自我防衛的意志，中國長期把台灣對外交往視為挑釁，但實際上他們才是不斷在改變現狀，挑釁、和挑戰區域穩定的國家。

林飛帆表示，這次全民國防體系的改革，除了恢復義務役一年役期、訓練內容改革、薪資待遇提升等，也包括4大部分的兵力結構調整：由「志願役」為主戰部隊，以專業訓練和經驗，守護國家安全第一線；由「義務役」為守備部隊，負責國土守備及基礎設施防護，支援主戰部隊、協力民防工作；由「各部會、地方政府及替代役」，整合警消、民間力量建構「民防系統」，協助軍事作戰，也擔任救災、醫療、治安維護、工程搶救等確保社會運作的工作；由「後備役」和退伍志願役軍人組成的後備體系，讓「常後一體」更明確化、系統化的落實。

林飛帆表示，蔡英文做了一個無比艱難的決定，但當然，國防制度改革必然影響許多年輕朋友，民進黨也仍然需要持續進行廣泛的社會對話，監督訓練內容改進的落實成果，以爭取更多人的認同。

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