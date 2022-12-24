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台南亂象連環爆　黃偉哲出面：有3件事要鄭重報告！

▲▼台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者曾羿翔／綜合報導

民進黨副秘書長林飛帆22日指出，從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案，「台南過去努力累積的城市光榮感，正因這些黑幕而消抵殆盡」，黃偉哲若置之不理，等到民怨沸騰才面對，那影響的絕對不只是台南。對此，黃偉哲23日晚間出面回應，他有三件事要鄭重跟大家報告。

黃偉哲在臉書發文指出：

第一點，針對九合一選舉，黨內表現得不夠好是事實，如同賴副總統和陳代理主席所說，所有黨公職，包括我在內都有責任，我也願意從台南市開始檢討起。

第二點，關於經發局陳前局長的涉案部分，我們全力支持檢警調的辦案，對於台南市政府的局處首長，我已要求必須簽署廉政公約，自我約束、也讓全民監督。

第三點，針對台南市議長的選舉糾紛，我已請警方務必加強保護每一位議員的人身安全，不容許任何威脅、恐嚇的行為。支持檢調偵辦、勿枉勿縱，我們也會更努力，重拾民眾信任。

針對林飛帆的言論，國民黨桃園市議員當選人凌濤指出，林飛帆發文指從爐渣案、88槍擊事件、台南市議長選舉紛爭，黃偉哲市長不能對弊案沉痾置之不理，要與黑金劃清界線，僅是凸顯他雙重標準，自甘政治打手而已。

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