大鳴大放！林飛帆直指「台南亂象」　綠委：檢討期本就該暢所欲言

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨中執委郭再欽近日捲入台南學甲88槍擊案、爐碴案，14日宣布辭去中執委職務，而民進黨副秘書長林飛帆昨天喊話要郭再欽自行退黨，「民進黨必須跟黑金劃清界線」，引發黨內論戰。對此，立委洪申翰23日表示，檢討期間本該讓大家暢所欲言，把各自想法好好提出，創造一個讓各種不同的觀察能被討論的空間。

今年台南市議長選舉陷入亂局，主要是明祥馨公司違法填埋爐碴不法利益21.6億多元，台南地檢署日前依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提訴民進黨中執委郭再欽，而郭再欽也因為捲入日前發生的台南學甲88槍擊案，讓台南市議會的民進黨議長爭奪戰，蒙上一層黑影。

林飛帆喊話，黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政。涉及弊案的郭再欽等人應該主動退黨；議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡，議會更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，本黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會的檢驗，希望民進黨的公職能一起做出符合社會期待的決定。

對此，陳亭妃23日在立法院受訪時指出，林飛帆可能不了解台南，包含涉貪的經發局長陳凱凌被發現和關鍵人物通聯非常密切，林飛帆可能一直在北部，沒有清楚了解台南，這非常可惜，談論台南時應該更清楚台南到底發生什麼事。

對於黨內砲聲隆隆，洪申翰則表示，確實現在是選舉失敗後的檢討期間，最重要的應該是討論被提出的問題、也就是林飛帆提到的這些弊病是不是真的，若所言不假，「我找不到什麼理由反對黨內成員在檢討期間講出真實的問題。」

對於陳亭妃指林飛帆不懂台南，洪申翰表示，對郭再欽、黃偉哲批評最大力的一向都是陳亭妃，至於她批評林飛帆的部分，陳亭妃也沒有提到究竟是指哪個地方不認同，對郭在欽批評的部分，自己並沒有看到兩人講的有何不同，甚至陳亭妃對黃偉哲的砲火還比林飛帆猛烈非常多，不知道她指的是哪個部分。

洪申翰表示，在一個本該好好檢討的期間，支持任何把真實問題提出的討論，就算不是林飛帆提出的我也支持，檢討期間本該讓大家暢所欲言，把各自想法好好提出，創造一個讓各種不同的觀察能被討論的空間，不管是不是林飛帆。

