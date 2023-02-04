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牛煦庭重批藍袍　羅智強力薦他轉戰桃園第一選區立委

▲▼牛煦庭、羅智強。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲牛煦庭、羅智強。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

實習記者李密／台北報導

桃園市議員牛煦庭昨（3日）在國民黨桃園市黨部前主委楊敏盛陪同下，前往黨部恢復黨權。對此，國民黨立委羅智強4日於臉書稱讚牛煦庭對桃園市政嫻熟、認真，恭喜國民黨多了一位具戰鬥力的新星，並力挺他在桃園市第1選區（龜山、蘆竹、桃園大檜溪15里）參選立委，目前該選區立委是民進黨的鄭運鵬。至於日前傳出羅智強是否會轉戰台北市大安區立委，羅智強則回應，「心中已經有大概的方向」，未來再正式宣布。

▲桃園市議員牛煦庭。（圖／翻攝自Facebook／牛煦庭：全球視野、在地關懷）

▲桃園市議員牛煦庭。（圖／翻攝自Facebook／牛煦庭：全球視野、在地關懷）

桃園市議員牛煦庭2018年因國民黨桃園市黨部無預警限縮市議員提名，不滿黨內背離「年輕化」目標，毅然決然宣布脫黨參選，後遭國民黨開除黨籍。對於牛煦庭3日重回國民黨，羅智強今天在臉書表示，恭喜國民黨又多了一位認真、專業、年輕、有戰鬥力的新星。羅智強感念指出，去年他遷籍龜山決定參選桃園市長，對桃園所有事務皆感陌生，第一位跳出來支持的桃園市議員就是牛煦庭。

羅智強說，之所以對於桃園市政，可以很快提出許多政見，得到大家的認同和關注，並且在短時間內衝到民調第一名，背後最重要的「軍師」之一就是牛煦庭。羅智強稱讚他對桃園市政嫻熟、認真、用心，對牛煦庭非常的感謝、也非常的欣賞。

羅智強表示，他經常鼓勵牛煦庭，如果順利連任市議員，希望他能夠更上層樓，用他的敬業和專業，進入國會為人民服務。也許別的政治人物鼓勵年輕一輩更上層樓、參選立委只是客套話，但他會說到做到，「既然說過支持，就是支持。」

對於外界好奇羅智強設籍桃園龜山，卻不在桃園龜山蘆竹參選立委，羅智強解釋在他遷戶籍時，就已經排除了在桃園龜山、蘆竹選立委的可能，要請龜山和蘆竹的支持者諒解。而這不只是他和牛煦庭私人的情誼、義氣、誠信，更重要的是他相信牛煦庭如果能夠進到國會，一定會是一個認真優秀有戰力的好立委。

不過，羅智強也強調，牛煦庭尚未正式宣布，而且就他所知，國民黨內也有其他很優秀的同志有意角逐該區的立委。至於羅自己要參選哪一個地方的立法委員，「心中已經有大概的方向」，但想花一點時間拜訪請益之後，再正式向大家宣布。

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