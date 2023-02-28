獨／2千人敲碗代訂黃大仙符咒！他喊：要1000張　正妹直播嚇到了

▲香港黃大仙廟的符咒 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

白沙屯媽祖遶境進香才剛結束，吹起一股追粉紅超跑風潮，不過在直播圈現在卻燒起「黃大仙」熱潮，就有直播主前往香港黃大仙參拜，開直播幫網友結緣購買「黃大仙」的符咒，竟然超過2千名網友敲碗幫忙下訂，甚至還有一個網友直接下訂一千張，人數之多讓直播主說：「真的有被嚇到」。

正妹直播主閻33在228連假前前往香港工作，空檔之餘前往香港知名廟宇「黃大仙」參拜，當時她一時興起好玩，想說疫情3年，不少網友很久沒到香港，就順手開直播介紹讓網友重溫「香港」，也讓沒去過的朋友可以見見「黃大仙」，就在介紹廟宇的過程當中，她發現黃大仙廟有符咒，而且從趕小人、健康、財運、轉運，各式各樣不同用途，至少有12款，網友在直播過程當中頻頻發問，讓閻33當場就決定幫網友「結緣」代購。

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▲正妹直播主閻33到香港黃大仙廟參拜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲香港黃大仙廟的符咒 。（圖／記者吳奕靖攝）

話才一說出口，沒想到希望代購的網友訂單如潮水而來，瞬間擠爆了直播聊天，熱烈情況讓閻33很意外，怎麼會這麼需要？因為請她代訂的人超過2千人，甚至其中有一名客人還一口氣訂了一千張，她說要給親朋好友讓她們平安賺大錢，閻33說：「真的有被嚇到」。

閻33表示黃大仙的符另有滿多種，這次大家代訂最多的就是「招財符」，可能是大家都想要賺大錢，第二名的話就是健康，因為疫情的關係，大家都會注重健康。香港黃大仙本名為黃初平，是著名道教神仙，據了解是最初是在廣東番禺的一個顯靈，當時廣東的疫病蔓延，求醫問方的善眾愈來愈多，讓黃大仙降乩用的靈籤和藥簽一直沿用到現在香港十分普及。