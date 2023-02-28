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LINE買100代幣！妹子付完70元驚覺「分2次才66元」　釣苦主+1

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO買完才發現買貴了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

儘管LINE很多貼圖不是免費，但仍吸引不少人購買。就有女網友買了LINE代幣後才發現，直接買100代幣的價格比買2次50代幣還貴，傻眼直呼「我買了100代幣，70元……然後才發現，如果我分兩次買只要66元耶？他為什麼不統一價格呀！」引發熱議，釣出內行人曝光最划算買法。

這位女網友在Dcard發文「買貼圖被LINE坑了」，文中貼出截圖，只見50代幣的價格是33元、100代幣70元、150代幣100元、200代幣130元、500代幣（再送100共600代幣）270元、800代幣（再送200共1000代幣）、1600代幣（再送400共2千代幣）、3300代幣（再送900共4200代幣）。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO仔細看價格後傻了。（圖／翻攝自Dcard）

仔細一算價格會發現，如果想一次買的話，得買到200代幣以上才划算，因為分2次和3次買50代幣的價格（66元及99元），比直接買100或150代幣還划算（70元及100元）。就有苦主也直呼，「我也這樣過……真的虧」、「我昨天也是！買完才發現。」

貼文引發熱議，「想讓你一路看上去越看越便宜，直到你看到猶豫的價位」、「在LINE store 網頁版買，台幣60而已，也不用付到70」、「小小冷知識，用網頁版貼圖小舖，30元可以直接買貼圖，不用買代幣花33元」、「靠腰xd，好賊」、「我以為跟稅率有關？但這種事情很正常吧？平常有點課金遊戲的應該都會比價。」

話題釣出內行人分享划算買法，「不管哪種方式（66／70元），直接買是最貴的，現在主流都是蝦皮代購大約42～44元，或是信用卡LINE points回饋50元換100代幣貼圖」、「跟代購買真的比較棒，我固定買的代購三天兩頭在辦活動，福袋也是超便宜，又送一堆代幣，還會瘋狂送禮物，之後就沒再跟官方買過了。」

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