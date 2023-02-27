新版《大唐貴妃》公演3天爆滿！　一圓梅葆玖遺願：發揚梅派藝術

▲2023年新版《大唐貴妃》在大陸最高藝術殿堂-國家大劇院登場。（圖／翻攝 中國台灣網）

記者任以芳／北京報導

兩岸企業家峰會日前開春首場活動「文創聯盟·梅鶴雅集傳承系列」交響京劇《大唐貴妃》，首次在北京國家大劇院登場，京劇結合西洋交響樂的創新演出，一連三天座無虛席。由於《大唐貴妃》對於台灣京劇迷不陌生，這次兩岸聯合舉辦公演，也一圓梅葆玖先生遺願，讓梅派藝術繼續發揚光大。

《大唐貴妃》2023國家大劇院版的演出，由兩岸企業家峰會文創聯盟協同國家大劇院、上海京劇院、弘依梅文化和梅鶴堂文化聯合主辦。由史依弘、李軍主演，連演3天期間劇院座無虛席，創造北京國家大劇院傳統戲曲演出的盛況。

該劇《大唐貴妃》於2001年由已故大陸國家一級演員梅葆玖先生組織首排，在其前身《太真外傳》基礎上，參考白居易的《長恨歌》、白樸的《梧桐雨》、洪昇的《長生殿》等名篇名作，綜合梅派藝術整合、創新而成。也是繼梅葆玖的父親梅蘭芳先生《太真外傳》之後，梅派藝術的又一巍峨豐碑。

▲《大唐貴妃》京劇結合西洋樂，創新編排受關注。（圖／翻攝 中國台灣網）

《大唐貴妃》首排，最早緣起2000年底的「上海國際藝術節」，梅葆玖與當時分管文化工作的上海市委副書記龔學平討論時，提到了父親梅蘭芳生前的一個夙願，對《太真外傳》進行改造，希望能與上海合作，雙方一拍即合。

創作團隊也發現，京劇完全可以融合西洋交響樂，西洋作曲法創作京劇音樂和唱腔，有很大的空間。於是，《大唐貴妃》中有優美的《梨花頌》，上海申辦2010年世博會時，由漢堡交響樂隊演奏的《梨花頌》大受歡迎。

梅葆玖曾說，「《大唐貴妃》是繼承梅派傳統戲走出的新路子，是傳統京劇與歌劇、舞蹈、高科技結合的一次輝煌展示，是很好的實驗，也是鼓舞人心的大事。」

從《太真外傳》到《大唐貴妃》，梅葆玖先生完成梅派藝術的二度創新，本次改編和復排則開啟第三代的經典和輝煌。

說起京劇與台灣歷史淵源，清末台灣首任巡撫劉銘傳請京班赴台演出，促使京劇在台流傳，交流和創作從未中斷，後來歷史原因隔斷一時，1987年兩岸開放交流後，台灣曾掀起「國劇尋根熱」，拜師學藝、兩岸互訪，從同台演出到合作培育台灣京劇新苗，京劇已成為兩岸聯絡藝術情感的重要紐帶。

梅葆玖生前曾於1993年、1996年和2008年赴台演出和舉行講座，即使回大陸後，一直與台灣戲迷互動，他的台灣弟子魏海敏、北京弟子胡文閣，兩人曾在2016年央視中秋晚會、2017年全國台聯和央視聯合主辦的「兩岸一家親—紀念兩岸開放民間交流30週年特別節目」等場合，同台獻唱《大唐貴妃》選段。

▲ 1993年梅葆玖赴台演出。（圖／翻攝 中國台灣網）

1993年，梅葆玖赴台演出，但《大唐貴妃》製作宏大、參與單位和人員眾多、演出成本高等原因，《大唐貴妃》很難全劇演出和巡演。這部巨作的誕生，為梅派、京劇、海峽兩岸文化交流，做出獨特貢獻。

當年首演時，梅葆玖先生已屆古稀，直至將近耄耋，一直為《大唐貴妃》的復演而奔走，直到2016年過世，心願遂成遺願。梅葆玖去世前兩個月，曾邀請史依弘重排《大唐貴妃》。

「葆玖老師不僅希望復排此戲，同時，他更希望把該劇打磨成精品，一代代傳承下去。接到任務，我心裡浮現出當時他滿懷期待跟我憧憬的畫面。」史依弘回憶道。

▲2023年新版《大唐貴妃》時隔20年來到北京公演，一圓梅葆玖生前遺願。（圖／翻攝 中國台灣網）

為了承接先生遺願，《大唐貴妃》於2019年11月得以復排，由史依弘、李軍領銜。消失於舞台近百年的「翠盤舞」也被史依弘努力恢復演繹。

2003年《大唐貴妃》進京首演於北京保利劇院，京滬兩地演員同台，《大唐貴妃》也因此被稱為「集交響樂與大歌劇元素於一體的交響京劇」。

時隔20年，作為「梅鶴雅集經典傳承系列」重頭戲，2023年新版《大唐貴妃》再度出新。

對於《大唐貴妃》，梅葆玖前有兩個願望，一是能夠讓各地的梅派傳人學演、普及；二是由它代表梅蘭芳的藝術體系，光鮮地走向世界舞臺。

《大唐貴妃》是梅派藝術的精品巨作，也是兩岸交流的重要紐帶，在兩岸各個年齡階段，包括年輕群中擁有許多粉絲。此次展演是該劇首演20年後再進京，同時也是在大陸舞台藝術最高殿堂—國家大劇院的首演。