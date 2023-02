美眾院中國委員會28日舉行首場聽證會　聚焦中共威脅

▲ 「中國問題特別委員會」主席蓋拉格。(圖/翻攝自臉書)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美國眾議院「中國問題特別委員會」28日將召開成立以來首場聽證會,聚焦中共對美威脅。剛訪台返國的委員會主席蓋拉格表示,台灣遭受中共認知作戰,委員會將致力揭露中共行徑真相。

為因應中共威脅,眾議院1月10日以365票贊成、65票反對的壓倒性票數,表決成立跨黨派「中國問題特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)。

委員會目前成員24位,其中13位為共和黨人,11位為民主黨人,由共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)擔任主席,民主黨籍眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)擔任首席議員。

根據規畫,委員會將於美東時間2月28日晚間7時(台灣時間3月1日上午8時)召開成立以來首場聽證會,主題為「中國共產黨對美國的威脅」;受邀證人名單尚未公布。

在召開首場聽證會前,蓋拉格上週秘密訪問台灣4天,晉見總統蔡英文,也與副總統賴清德、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、國安局長蔡明彥等官員會面。

蓋拉格今天發布新聞稿指出,此行目的是要更了解台灣政治與文化身分認同、台海日益升高的安全挑戰、中共經濟脅迫,以及台灣當地實際情況。

他說,台灣身處威權主義擴張前線,訪問台灣後,更讓他認知到美國早該提供台灣武器;美國應在為時已晚前,強化國際換日線以西的軍事實力以嚇阻中共,並竭盡全力解決目前已累積近190億美元(約新台幣5827億元)的對台軍售交貨延宕問題。

此外,蓋拉格透露,蔡總統讓他意識到對抗中共「認知作戰」的必要性,包含中共在台灣、全球及網路空間的惡意影響力作戰。

「對抗認知與資訊作戰最有力的武器,就是真相。」蓋拉格說。他承諾,委員會將致力揭露中共對抗美國及其盟友的侵略模式,以集結足夠跨黨派支持,採取對抗中共威脅與捍衛美國利益所需的行動;他也說,期待很快能再造訪台灣。(編輯:郭中翰)