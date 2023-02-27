觀察柯文哲「100%選總統」　陳佩琪揭他深夜談話

▲陳佩琪接受黃暐瀚所主持的《下班瀚你聊》訪問。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆開始布局2024總統大選，民眾黨主席、前台北市長柯文哲率先宣布投入選戰，進而傳出各種柯文哲是否有可能擔任副手的傳言。對此，柯文哲的妻子陳佩琪首度發聲，表示在她看來，從來沒有看到柯文哲有任何一個想法，或是任何有在跟人家溝通說柯文哲要跟誰配。

陳佩琪26日在媒體人黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》中被問到柯文哲選總統的機率，她表示，以她目前的觀察是「百分之百」，而至於很多新聞傳出柯文哲會當第二副手，她也認為就她的觀察應該沒這件事，從她在一旁觀察柯文哲跟別人的對話，從來沒有看到柯文哲有任何一個想法，或是任何有在跟人家溝通說柯文哲要跟誰配。

陳佩琪透露，以她的觀察，大部分別人和柯文哲的對話，都是關於競選辦公室要怎麼成立、怎麼樣去布局2024總統選戰等話題，但她也強調，選舉要不要選，是柯文哲自己的決定，她也不敢百分百斷言。至於民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前曾經表示，柯文哲也不一定要當正的，如果副的、有好的對象可以搭檔，只要能幫到民眾黨，也可以當副手，她則語帶保留的說道，「柯文哲在外面跟瀞瑩講什麼我也不知道，他自己決定就好。」