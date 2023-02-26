呱吉曝《吉掰感謝祭》邀請函　坦言：不認為柯文哲會「出賣台灣」

▲呱吉《吉掰感謝祭》首場特別嘉賓為柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市議員邱威傑（呱吉）卸任議員後，將舉辦個人專場表演《吉掰感謝祭》，首場神秘嘉賓為前台北市長柯文哲。他也於25日曝光寫給柯文哲的邀請函，感性表示「我邀請你不是因為我喜歡你或討厭你，而是因為我覺得這四年沒有市長的存在，就不會這麼精彩。」

邱威傑公開他親筆寫給柯文哲的邀請函，他提到，「我們過去四年有過許多交鋒，有正面有負面，我曾經力挺市府的政策，也曾經公開批評市長的立場和觀點，所以我邀請你不是因為我喜歡你或討厭你，而是因為我覺得這四年沒有市長的存在，就不會這麼精彩。」他也表示，他曾經多次在訪談和個人直播聊過一個觀點，他坦言，柯文哲有些值得詬病的問題，但只有一個他絕對不認同外界的批評，就是「柯文哲市長打算出賣台灣」，他認為，大家的出發點都是為了台灣好，只是什麼對台灣好這件事情沒有共識而已。

邱威傑更舉例，如果市議會和市政府是一個大校園，那市長柯文哲就像是班導師或校長，「如果我要辦畢業典禮，那我一定要請市長出席的。」他也強調，他不打算做任何冒犯或不禮貌的演出，但求柯文哲真心講出自己的觀點，就算意見相左都很好。他最後感性表示，「2018年我市長票投給你，2024年我未必會投給你，但是我相信我們都希望台灣繼續前進，很期待你的正面答覆，謝謝你。」

邱威傑強調，對他來說，自己本來就應該邀請柯文哲到場，就像是他也一定會邀請市議會一起努力過的同事一樣。他表示，他從來沒改變自己的立場，就是做自己相信與認同的事，也非常感謝柯文哲與團隊幕僚的同意。