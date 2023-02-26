　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉曝《吉掰感謝祭》邀請函　坦言：不認為柯文哲會「出賣台灣」

▲▼柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱 新任秘書長周台竹 謝立功。（圖／記者屠惠剛攝）

▲呱吉《吉掰感謝祭》首場特別嘉賓為柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市議員邱威傑（呱吉）卸任議員後，將舉辦個人專場表演《吉掰感謝祭》，首場神秘嘉賓為前台北市長柯文哲。他也於25日曝光寫給柯文哲的邀請函，感性表示「我邀請你不是因為我喜歡你或討厭你，而是因為我覺得這四年沒有市長的存在，就不會這麼精彩。」

邱威傑公開他親筆寫給柯文哲的邀請函，他提到，「我們過去四年有過許多交鋒，有正面有負面，我曾經力挺市府的政策，也曾經公開批評市長的立場和觀點，所以我邀請你不是因為我喜歡你或討厭你，而是因為我覺得這四年沒有市長的存在，就不會這麼精彩。」他也表示，他曾經多次在訪談和個人直播聊過一個觀點，他坦言，柯文哲有些值得詬病的問題，但只有一個他絕對不認同外界的批評，就是「柯文哲市長打算出賣台灣」，他認為，大家的出發點都是為了台灣好，只是什麼對台灣好這件事情沒有共識而已。

邱威傑更舉例，如果市議會和市政府是一個大校園，那市長柯文哲就像是班導師或校長，「如果我要辦畢業典禮，那我一定要請市長出席的。」他也強調，他不打算做任何冒犯或不禮貌的演出，但求柯文哲真心講出自己的觀點，就算意見相左都很好。他最後感性表示，「2018年我市長票投給你，2024年我未必會投給你，但是我相信我們都希望台灣繼續前進，很期待你的正面答覆，謝謝你。」

邱威傑強調，對他來說，自己本來就應該邀請柯文哲到場，就像是他也一定會邀請市議會一起努力過的同事一樣。他表示，他從來沒改變自己的立場，就是做自己相信與認同的事，也非常感謝柯文哲與團隊幕僚的同意。

ET快訊
快訊／婚外情請辭！　新北市府火速公布新消防局長
正宮忙告小三　業務尪摩鐵激戰小四：喜歡妳吞
台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢：怕他餓了
碎屍名媛送前夫一家2.6億豪宅　奢華內部曝光　
快訊／農委會：缺蛋因「外在環境影響」　祭6招解決
名媛前夫一家「4人黑歷史被挖」！　網發毛：寄生上流
快訊／太平山0℃！　大平台及木棧板結冰了
iPhone 15 Pro Max最新渲染圖、尺寸曝光　鏡頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鬧蛋荒「陳吉仲成民進黨執政破口」　王世堅：跳票跟跳舞一樣

黃德清涉婚外情請辭！新北市府火速公布新人事　由「他」接任

分析／力阻賴清德首戰告捷　藍諸侯輪番助陣林明溱「肉搏催票」

呱吉曝《吉掰感謝祭》邀請函　坦言：不認為柯文哲會「出賣台灣」

快訊／農委會書面報告：缺蛋因「外在環境影響」　祭6招解決

黃德清驚爆婚外情請辭　侯友宜認了：新北市消防工作會繼續努力

為何傳出蔡英文訪美？　吳子嘉曝背後動機：怕「這人」聲勢超過她

新北消防局長爆不倫請辭　卓冠廷：侯友宜選總統才切割？

悼228親自獻花備戰2024？　朱立倫澄清盼「記取傷痛並彌平」

強碰228！蔣萬安缺席出訪　李四川今赴日本東京「轉交親筆信」

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

鬧蛋荒「陳吉仲成民進黨執政破口」　王世堅：跳票跟跳舞一樣

黃德清涉婚外情請辭！新北市府火速公布新人事　由「他」接任

分析／力阻賴清德首戰告捷　藍諸侯輪番助陣林明溱「肉搏催票」

呱吉曝《吉掰感謝祭》邀請函　坦言：不認為柯文哲會「出賣台灣」

快訊／農委會書面報告：缺蛋因「外在環境影響」　祭6招解決

黃德清驚爆婚外情請辭　侯友宜認了：新北市消防工作會繼續努力

為何傳出蔡英文訪美？　吳子嘉曝背後動機：怕「這人」聲勢超過她

新北消防局長爆不倫請辭　卓冠廷：侯友宜選總統才切割？

悼228親自獻花備戰2024？　朱立倫澄清盼「記取傷痛並彌平」

強碰228！蔣萬安缺席出訪　李四川今赴日本東京「轉交親筆信」

鬧蛋荒「陳吉仲成民進黨執政破口」　王世堅：跳票跟跳舞一樣

日本今年必去7個賞櫻地！湖邊看滿開櫻花與富士山　粉色海下餵小鹿

嘉義縣爭取原住民就醫交通補助　每人每季最多3次每年上限10次

因應櫻花季人潮　嘉義縣食安衛生講習把關遊客健康

碎屍名媛金援N年「前夫家4大罪狀全被爆」！1陷阱誤上賊車…友：她毫無防備

連假吃爆嘉義！夜市「前胸貼後背」畫面曝　網驚：火雞團滅了

「超動畫」憶鳴佐戰鬥！《火影忍者 終極風暴羈絆》將登場...收錄破百忍者

黃德清涉婚外情請辭！新北市府火速公布新人事　由「他」接任

台灣缺不缺蛋？ChatGPT神回　網讚：答案打趴很多人

正宮忙告小三…業務尪另勾女老闆摩鐵激戰　小四爽喊：一起高潮

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

基隆228檔案：鐵絲穿掌串起多人丟海

冷到全身不正常！柯3點完成一日北高

林楚茵槓上郭台銘　永齡基金會回應了

農委會書面報告：缺蛋因「外在環境影響」

林楚茵舉證反擊永齡　希望蛋蛋爭議就此打住

快訊／林宅血案關鍵「三0七會報」！　警總毀證帶風向、介入司法調查

柯文哲「一日北高」比去年快10分鐘！　今3:18騎抵高雄畫面曝

藍遭批收割1200月票政績！洪孟楷：乞丐趕廟公

黃德清驚爆6年婚外情請辭　侯友宜最新回應了

賴清德228連假鐵人輔選行程　為蔡培慧力拚勝選

為何傳出蔡英文訪美？　吳子嘉曝背後動機：怕「這人」聲勢超過她

郭董態度轉彎讚內閣　媒體人曝：離國民黨越來越遠

黃德清爆不倫請辭　卓冠廷：侯友宜選總統才切割？

蔣萬安缺席出訪　李四川今赴東京

更多熱門

相關新聞

柯文哲「一日北高」比去年快10分鐘！　今3:18騎抵高雄畫面曝

柯文哲「一日北高」比去年快10分鐘！　今3:18騎抵高雄畫面曝

民眾黨主席柯文哲循往年228紀念日期間慣例，再次挑戰「一日北高」，於25日早上6點北投關渡宮出發，26日凌晨3點18分抵達高雄，比起去年還提早了10分鐘。

冷到全身不正常！柯3點完成一日北高

冷到全身不正常！柯3點完成一日北高

郭台銘談蛋荒態度轉彎變肯定　柯文哲：聲量比較大的國民

郭台銘談蛋荒態度轉彎變肯定　柯文哲：聲量比較大的國民

228連假再度挑戰一日北高　柯文哲：每年做就變傳統

228連假再度挑戰一日北高　柯文哲：每年做就變傳統

柯文哲「一日北高」明出發！　騎電輔車拼21.5小時完賽

柯文哲「一日北高」明出發！　騎電輔車拼21.5小時完賽

關鍵字：

呱吉邱威傑柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

碎屍名媛「前夫一家黑歷史全被挖」！網一看超毛

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

Apple凌晨突赴急診室　「空床一堆不能躺」嘆：沒人情味

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面