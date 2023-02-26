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緊身牛仔褲搭長靴太吸請！他北捷狂撩正妹　踼到鐵板下場超慘

記者張君豪／台北報導

2月23日晚間8時許，台北市大同區中山捷運站出口，一名身穿緊身牛仔褲、長靴的通勤正妹正要出站時，遭李姓男子（36歲）尾隨並上前搭訕，對方聲稱「要問你問題」「我想認識妳」藉故上前攀談，經過被害女子拒絕後李男仍持續騷擾攀談，被害女子無奈，直接在捷運站出口大喊「這個人要騷擾我」，熱心民眾上前關切，捷運站保全人員也報警處理，轄區大同警方警員到場調查。

▲捷運中山站一長髮正妹遭陌生男搭訕，尖叫大喊求助警方到場將男子送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運中山站一長髮正妹遭陌生男搭訕，尖叫大喊求助警方到場將男子送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大同警方表示，經分隔詢問雙方，被害女子向警方無奈表示「我根本不認識對方」，認為男子搭訕言語讓她相當不適，無奈只好大聲喊叫「有人要騷擾我」引起通勤民眾注意，警方到場詢問後，排除友人或者情侶發生糾紛。認定搭訕李男有觸法之虞。

▲捷運中山站一長髮正妹遭陌生男搭訕，尖叫大喊求助警方到場將男子送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：被害女子遭攀談當下，直接拒絕並告知對方不用、不用、不要煩我，但李男仍持續與她對話，後續產生口角糾紛及女方大聲求救，警方指出：李男與女子第一次對話，雙方互不認識，故不構成《跟騷法》要件，警方認定李男觸犯《社會秩序維護法》89條第1項第2款「無故跟追他人」依法函送裁罰，可處三千元以下罰鍰或申誡。

大同警方藉此案例呼籲：女性遇陌生人搭訕，切勿驚慌，因至人多的地方呼救並隨即報警處裡，警方將嚴正執法守護婦女安全。

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