台鐵落軌意外頻傳「為何不學捷運加裝月台門」？ 內行點2大難關

▲原PO好奇，為何台鐵不加裝月台門。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台鐵落軌意外頻傳，一名網友就好奇，捷運裝設月台門已經被證明可以有效防止落軌意外，為何台鐵站數以及載客量更多，卻不設置月台門防範落軌意外再發生？文章曝光後掀起討論，內行人就點出有2大難關要克服，因為台鐵車種多，加上靠司機人工停站，難免停靠位置不一，裝設月台門反而麻煩。

原PO以「為何捷運有月台門，但台鐵沒有？」為題在PTT發文，表示先前妹妹在板橋火車站碰到落軌事故，雖然沒有目擊到事發經過，但至今仍心有餘悸。聽聞此事讓他覺得很奇怪，捷運月台都有設置月台門，也被證明能有效防止落軌事故，但台鐵的站數和載客量比捷運及高鐵還多，「為何沒普及設置月台門？」

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文章曝光後掀起討論，不少網友紛紛留言「你知道台鐵全台用要花多少錢嗎」、「台鐵光月台高度就整死人了，確定要叫他們做月台門？」「就算是日本也不是全部都有月台門，也只能在都市客流量大的車站才有做的必要」、「沒錢裝，列車都還沒換完」、「台鐵先做月台遮陽避風亭比較實際」、「因為非常貴。大阪也是最近幾年才開始裝的，有些地方只用簡易繩」。

也有內行人指出，因為台鐵車種多樣加上人工停車，靠站位置難免會有落差，「台鐵一堆車種門的位置不同」、「每一種車都不一樣怎麼做門，而且停不準」、「捷運有停車輔助可以停準，台鐵靠司機停」、「台鐵車種多，很難」、「火車不是單一規格」、「台鐵停車那麼不準，我看要整排都是門」、「捷運只有固定車種，台鐵很多不同的」、「我也覺得車種和車節和停不準是很大的問題吧，光區間車和自強號門就差別很大，火車也辦法停的很準」。

事實上，針對台鐵裝設月台門問題，先前交通部長王國材表示，已請台鐵研議加裝月台門一事，但台鐵總共有23種車種，會有月台門無法對準的問題，可能會參考日本垂直上下的月台門。台鐵局長杜微表則指出，台北車站月台要加設月台門需要分兩階段，要先把台鐵台北站月台高度提升到與列車車底板高度後，才有辦法做月台門。