　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵落軌意外頻傳「為何不學捷運加裝月台門」？ 內行點2大難關

▲▼火車,台鐵,區間車,搭車,通勤,趕車。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO好奇，為何台鐵不加裝月台門。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台鐵落軌意外頻傳，一名網友就好奇，捷運裝設月台門已經被證明可以有效防止落軌意外，為何台鐵站數以及載客量更多，卻不設置月台門防範落軌意外再發生？文章曝光後掀起討論，內行人就點出有2大難關要克服，因為台鐵車種多，加上靠司機人工停站，難免停靠位置不一，裝設月台門反而麻煩。

原PO以「為何捷運有月台門，但台鐵沒有？」為題在PTT發文，表示先前妹妹在板橋火車站碰到落軌事故，雖然沒有目擊到事發經過，但至今仍心有餘悸。聽聞此事讓他覺得很奇怪，捷運月台都有設置月台門，也被證明能有效防止落軌事故，但台鐵的站數和載客量比捷運及高鐵還多，「為何沒普及設置月台門？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後掀起討論，不少網友紛紛留言「你知道台鐵全台用要花多少錢嗎」、「台鐵光月台高度就整死人了，確定要叫他們做月台門？」「就算是日本也不是全部都有月台門，也只能在都市客流量大的車站才有做的必要」、「沒錢裝，列車都還沒換完」、「台鐵先做月台遮陽避風亭比較實際」、「因為非常貴。大阪也是最近幾年才開始裝的，有些地方只用簡易繩」。

也有內行人指出，因為台鐵車種多樣加上人工停車，靠站位置難免會有落差，「台鐵一堆車種門的位置不同」、「每一種車都不一樣怎麼做門，而且停不準」、「捷運有停車輔助可以停準，台鐵靠司機停」、「台鐵車種多，很難」、「火車不是單一規格」、「台鐵停車那麼不準，我看要整排都是門」、「捷運只有固定車種，台鐵很多不同的」、「我也覺得車種和車節和停不準是很大的問題吧，光區間車和自強號門就差別很大，火車也辦法停的很準」。

事實上，針對台鐵裝設月台門問題，先前交通部長王國材表示，已請台鐵研議加裝月台門一事，但台鐵總共有23種車種，會有月台門無法對準的問題，可能會參考日本垂直上下的月台門。台鐵局長杜微表則指出，台北車站月台要加設月台門需要分兩階段，要先把台鐵台北站月台高度提升到與列車車底板高度後，才有辦法做月台門。

ET快訊
名媛碎屍案28歲前夫被控謀殺　一家四口首次提訊
辜寬敏肺腺癌逝　8症狀「常被誤認感冒」
福特「新國民7人座休旅」現身！　80萬有找
快訊／才開門半小時！官方急公告「建議改其他地方旅遊」
Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」！　655字又點網友怒火
蔡天鳳碎屍導火線「死者出資、前公公掛名」　2.6億豪宅歸誰？
蔡天鳳前公公情婦被捕　按摩妹「容容」相貌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離台北又不遠！他罵「高鐵該移除板橋站」　鄉民反指：台北站才該廢

他見乘客擠爆列車「為何台鐵還虧損？」　內行曝2關鍵：根本賺不了

日本品質高「為何旅遊很便宜？」　內行人推爆1原因：台灣太盤

王必勝：健保缺藥恐88品項「可能會增加」　這平台供民眾2方式通報

男大生「1爛招」坑Uber司機！同學一旁賊笑　她神反擊傻眼：吃1星

春天來了！鄭明典曝「平流層暖變」震盪大　仍可能有冷氣團襲台

才開門半小時！九族文化村再發公告「建議改轉其他地方旅遊」

太平山3度霧淞漸融化　雲瀑+雲海超美！追雪遊客驚艷

4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追！過來人點頭

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

王必勝：健保缺藥恐88品項「可能會增加」　這平台供民眾2方式通報

男大生「1爛招」坑Uber司機！同學一旁賊笑　她神反擊傻眼：吃1星

春天來了！鄭明典曝「平流層暖變」震盪大　仍可能有冷氣團襲台

才開門半小時！九族文化村再發公告「建議改轉其他地方旅遊」

太平山3度霧淞漸融化　雲瀑+雲海超美！追雪遊客驚艷

4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追！過來人點頭

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

90%台灣女生有「1優點」！他搭捷運狂讚：我在很幸福的國家

一早7:15「九族1景象」嚇壞了！　他秒求同溫層...網見證驚呆

台鐵落軌意外頻傳「為何不學捷運加裝月台門」？ 內行點2大難關

啄木鳥計劃奏效！海底撈業績優於預期　股價漲逾2成

台灣基進：拆除中正紀念堂蔣介石銅像　由蔣萬安處理遺體

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

Apple曝「醫院主動聯絡道歉」！護理師再嘆：提供醫療比人情味重要

賴清德擬將「4個堅持」入綠黨綱　王鴻薇酸：美國人還是無法放心

名媛碎屍案28歲前夫被控謀殺　其一家四口首次提訊

鋼鐵迷集合！「鋼之鍊金術師M手搖杯」開喝　愛德華、溫莉都來了

林家兄弟首度對決明登場！林書豪透露弟弟先禮後兵請壽司

王必勝：健保缺藥恐88品項「可能會增加」　這平台供民眾2方式通報

日本飯店誤拿「次氯酸鈉水」給顧客喝！　3人緊急送醫

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

冷空氣連發！下周「快速變天」

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

學生嗆畢旅不值6450　北一女回應

水庫快乾了！中南部何時下雨　最新預測出爐

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

她日本度蜜月被丟包！　未婚夫隔天裝沒事有說有笑

今晨8.2℃！　雨區擴大時間曝

北一女畢旅行程曝　學生怒：值6450？

快訊／連假第3天！國道再變大型停車場　紫爆路段曝

九族文化村再發公告「建議改轉其他地方旅遊」

蔡天鳳遭碎屍烹煮　醫勸慎防1類人

用公勺吃冰淇淋　韓國球隊「自摑式」回應曝

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

「台灣鹿角蕨大賞」神獸珍妮600萬售出！

更多熱門

相關新聞

90%台灣女生有「1優點」　他搭捷運狂讚

90%台灣女生有「1優點」　他搭捷運狂讚

有男網友搭捷運的時候，突然驚覺台灣女生「1優點」，忍不住發文盛讚，「感覺自己在一個很幸福的國家！」貼文引發其他人熱議，「台灣女生真的蠻不錯的，但總是會有幾顆老鼠屎帶負面印象，台灣女生難波萬！」「+1，但都不太好意思當面稱讚。」

一數據證西門町人潮復甦　在地：伴手禮店受惠最多

一數據證西門町人潮復甦　在地：伴手禮店受惠最多

快訊／台鐵板橋站1男落軌！捲入車底慘死

快訊／台鐵板橋站1男落軌！捲入車底慘死

花蓮慈院行動車站啟用　每週3天超方便

花蓮慈院行動車站啟用　每週3天超方便

228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

關鍵字：

台鐵落軌月台門捷運

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

24歲女遭夫砍8刀亡！娘家帶棺材封門

冷空氣連發！下周「快速變天」

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面