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匈牙利警告：延後表決瑞典、芬蘭加入北約案

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）

▲匈牙利總理奧班表達對芬蘭、瑞典加入北約的擔憂。（圖／路透）

文／中央社布達佩斯25日綜合外電報導

匈牙利總理奧班的幕僚長今天宣布，布達佩斯可能進一步延後批准芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織相關法案，並稱法案表決可能只能在3月的第3週後舉行。

路透社報導，瑞典和芬蘭在去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後正式申請加入北約（NATO），但此案需要北約30個成員國全數同意才能過關；目前瑞典仍因被控窩藏安卡拉認定的恐怖組織成員而遭到土耳其反對。

自去年7月至今，匈牙利國會仍未批准上述入會申請。奧班（Viktor Orban）昨天首度公開表達對瑞典和芬蘭加入北約的擔憂，還指控兩國散布關於匈牙利民主和法治狀況「徹頭徹尾的謊言」。

奧班表示，在議員針對入會案進行表決前，國會各團體需進行更多協商，相關辯論將於3月1日開始。

據匈牙利國會官網上公布的立法議程，國會可能在3月6日當週針對入會案進行最終表決；不過，奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）今天表示，國會可能需要更多時間。

古亞斯在記者會上宣布，「國會明天會將此案列入議程，並於下週開始辯論。根據本國程序，通過立法大約需要4週時間，因此國會可在3月中過後的某個時間點，也就是3月21日那週就此案進行投票。」

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