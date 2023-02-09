跨海救命！瑞典疫後來台取髓　停留不到1小時速返航

▲取髓人Stephan（右一）仔細核對資料，隨即搭車趕赴回程班機，在花蓮慈齊醫院停留的時間不到一小時。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎Covid-19疫情爆發後，全球各國進行邊境管制，2020年05月，慈濟骨髓幹細胞中心因應防疫措施停止海外取髓（造血幹細胞）。隨著全球疫情下降，邊境管制從鬆綁到開放，慈濟骨髓幹細胞中心亦恢復海外取髓業務，2023年2月，瑞典是疫情後第一個來台取髓的國家。

此次瑞典的取髓行程，單程飛行時間將近二十小時，取髓人員Stephan在仔細核對資料確認無誤後，由骨髓中心主任楊國梁親自交接並提醒取髓人員過程中切記保持低溫，不可照射X光等叮嚀後，Stephan隨即搭車離開趕赴回程班機，這趟跨海取髓救人的任務，在花蓮慈濟醫院停留時間不到一小時。

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▲骨髓幹細胞中心主任楊國梁（左一），親自將造血幹細胞交接給瑞典取髓人員Stephan（中）。

新冠肺炎Covid-19疫情期間，為即時搶救等待移植的血液疾病患者，慈濟骨髓幹細胞中心以過去冷凍臍帶血幹細胞的技術，成功冷凍造血幹細胞，透過液態氮低溫冷凍，並加以衛星定位保護，成功完成跨國運送救命的造血幹細胞。

通過世界骨髓捐贈者協會進階認證的慈濟骨髓幹細胞中心是華人世界第二大的骨髓資料庫，超過四十六萬筆血樣資料，協助超過六千多人接受移植。從2020年5月至2022年12月為止，慈濟骨髓幹細胞中心總共運送36個冷凍造血幹細胞，5個冷凍淋巴球出口至海外，在疫情期間，突破萬難，搶救血癌病人。

兩年來，慈濟骨髓幹細胞中心冷凍造血幹細胞出口國家，包含美國、澳洲、加拿大、德國、法國、義大利、越南、韓國、新加坡共10個國家，其中以新加坡最多（16例造血幹細胞1例冷凍淋巴球），美國次之（10例）。