芬蘭國會友台小組今訪台　將拜會蔡英文、南下參訪高雄

▲外交部台灣美國事務委員會副秘書長劉拓歡迎「芬蘭國會友台小組訪問團」。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部5日表示，芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）於2月5日至9日率團訪台，這是國際疫情發生後第一個芬蘭國會訪團，外交部表示誠摯歡迎，訪問團此行將拜會總統蔡英文等政要，並將參訪新竹科學園區，以及南下參訪衛武營國家藝術文化中心及高雄港。

外交部說明，芬蘭國會友台小組訪問團此行將晉見蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮，並接受外交部政務次長李淳款宴。訪團將就雙邊交流及各項合作議題，與我國相關部會交換意見，並將參訪新竹科學園區、台灣半導體研究中心等單位，另將南下參訪衛武營國家藝術文化中心及高雄港等重要經文建設。

外交部指出，凱爾納主席是我國重要國際友人，堅定支持台灣的自由民主與國際參與，訪台展現對我國的深厚友誼及支持，並將持續在國際場合為台灣發聲。台灣與芬蘭是共享自由民主、人權與法治價值的夥伴，雙方均位處捍衛自由民主的最前線；面對全球威權主義威脅與日俱增，台灣將與芬蘭等理念相近夥伴深化各領域的交流合作，增進民主韌性，共同捍衛彼此珍視的自由民主價值。